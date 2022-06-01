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交通部同意 振興國旅住宿補助提前至7月15日起實施

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
國旅振興時程提早至7月15日啟動，實施日期至12月15日，其中旅宿補助金額一人一次至多可有1,300元。圖/觀光局提供
國旅振興時程提早至7月15日啟動，實施日期至12月15日，其中旅宿補助金額一人一次至多可有1,300元。圖/觀光局提供

為協助觀光業者，行政院5月26日拍板55億元預算用於觀光產業振興，原規劃9月1日起實施，但業界認為疫情嚴峻，等到9月恐已錯過暑假出遊旺季，交通部今（1）日與觀光業者代表協調後，交通部長王國材同意將振興時程提早至7月15日啟動，實施日期至12月15日，其中旅宿補助金額一人一次至多可有1,300元。

交通部觀光局原先規劃，觀光產業補助分為特色團、自由行住宿以及遊樂園等三個方向，旅行社組特色團遊可補助2萬元，若是搭配自行車遊程、國家綠道、聘用無雇主導遊領隊作為隨團服務人員、原民地區聘僱當地導遊解說等，可再加碼1萬元，最高補助3萬元。

而讓民眾最有感的自由行住宿補助，平日入住旅館每人可享有一次800元補助，若入住星級旅館，或是有環保標章、好客民宿、自行車友善旅宿等認證的旅宿，以及打過三劑疫苗的旅客訂房，均可再加碼500元，亦即一人一次最高補助金額為1,300元。

觀光局長張錫聰受訪時表示，原來的補助規劃9月1日至12月31日上路，現確定提前7月15日啟動，實施至12月15日，相關細則觀光局會在6月中旬對外公布，而正式啟動前各項準備工作也會做好，並配合業者對外行銷。

張錫聰說，因為現在防疫是走向過正常生活，所以沒有禁止旅遊住宿，但現在疫情還在高原期，尚未下來，在疫情緩和後，不管是國旅還是出國跨境旅遊市場，都會正常化，所以在這段期間觀光局提供誘因，只要旅館準備好、個人防疫做好，都可安心出遊。

另外，觀光局目前補助旅行業特色團體遊的方案執行到6月底，因疫情嚴峻，參團出遊的民眾相當少，屆時恐怕會有不少剩餘經費，對此張錫聰表示，目前特色團補助期間仍到6月底，到時候看看執行結果，如有餘額再來處理。

觀光 疫情 交通部

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