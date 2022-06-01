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製造業景氣解讀 學者：上熱下溫、電子優於資訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
電子業像5G、高效能運算、汽車相關晶片、物聯網等新興商機，表現得比下游資訊來得好，情境示意圖。圖／Ingimage
電子業像5G、高效能運算、汽車相關晶片、物聯網等新興商機，表現得比下游資訊來得好，情境示意圖。圖／Ingimage

中經院今天公布5月採購經理人指數，製造業與非製造業都對未來半年展望呈現悲觀氣氛，中經院副院長王健全分析，今年製造業景氣有上熱下溫、上肥下瘦，以及電子優於資訊等三大特色。但中研院經濟研究所研究員簡錦漢則認為沒有那麼悲觀，認為美國目前經濟穩健，而大陸今年是重要政治年，一定會拉抬經濟，PMI只是廠商認盤不確性增加，信心下降，但實質商業活動沒那麼差。

王健全表示，今年製造業景氣變化有三大特色。首先是上熱下溫，也就是上半年出口接單還不錯，因此前三個月出口接單成績佳，但四月後有疫情及俄烏戰爭影響，接單開始下滑，中國大陸封城也對廠商第2季營收產生影響；下半年則因大陸封城，加上全國經濟成長率都下修，全世界解封對台灣3C需求會降低，另外通膨也會抑制終端需求，今天央行報告也認為全球通膨會比想像更久，讓下半年不確定性增加。

其二是上肥下瘦，也就是上游好，但中下游不好，尤其製造業五月新增訂單都下修。

第三是電子優於資訊，像PC、NB都下修，但電子業5G、高效能運算、汽車相關晶片、物聯網等新興商機，表現得比下游資訊來得好，例如IC產值已經快到通訊的一半，但以前只有1/3，因此台灣電子業仍相對好，所以景氣下修沒那麼多。

至於能不能保四？王健全表示，去年是出口投資動能，今年投資還是不錯，但出口基期高，內需又因疫情而告急，台灣還嚴重很多商業活動會受影響，今年內需比較困難，因此政府要有配套做法。如果今年經濟要保四，公營事業投資要加快進行，紓困振興都要做，例如預付折扣券，讓消費者先買券，廠商可以先收現金，政府只要做履約保證，否則很多業者可能會先倒。

面對通膨嚴重，王健全也認為，數位轉型、淨零排碳都會加劇通膨壓力，政府要推新世代投資抵減，像過去鼓勵研發、自動化節約能源都有投資抵減，但跨到數位轉型及淨零，政府也可以提出較大投資抵減，例如給五年優惠，五年落日條款後，可降低通膨及成本，目前只有減貨物稅等，效用相對小。

簡錦漢則說，五月PMI有些下降，他對下降沒那麼悲觀，例如原物料價格下降是中國大陸封城需求下降，未來六個月展望也是造成PMI下降主因，但他認為是因為俄烏戰爭及封城、通膨，都讓很多業者覺得不確定性、偏向悲觀，因此拉低指數，但看生產數量只微跌。

他說，不悲觀理由還來自大陸今年是政治年，最近也針對解封將推出33項振興措施，一定要把經濟拉起來。美國雖經濟有雜音，但消費成長力道仍在，只是消費不是在高檔商品而是價格平價，致獲利率下降，但勞動市場很熱，美國經濟能仍穩健。

他說，台灣電子業短期有浮動，但長期5G、電動車長期需求還在，無論是台灣或全球景氣不是那麼悲觀，除了歐洲那邊可能悲觀一點，因為禁止俄羅斯石油。

通膨 製造業 PMI 5G 電子業

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