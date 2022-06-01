悲觀氣氛瀰漫 中經院5月PMI、NMI大跌

在俄烏戰事加劇通膨、大陸封城供應鏈受阻等因素下，中經院今天公布5月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數(PMI)53.5%，續跌2.8個百分點，是2020年7月以來最慢擴張速度；五項指標尤以新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，是近兩年最快緊縮速度。非製造業經理人指數（NMI）驟跌10個百分點至45.1%，同樣是兩年來最快緊縮速度。

中經院長張傳章表示，製造業未來六個月展望自2020年8月以來首次呈現緊縮，重跌8.9至44，且六大產業更是從2020年6月以來，首次全數回報呈現緊縮，可以看出廠商在面臨新增訂單、生產指數轉為緊縮之下，對未來展望偏向觀望。中華民國採購與供應管理協會執行長賴樹鑫也認為，六大產業同時對未來六個月展望低於50，是創編以來很少見，代表下半年整體景氣看法保守再保守，是否需求端衰退，則還要觀察，但是訊號值得密切注意。

中經院指出，5月PMI指數續跌2.8個百分點至53.5%，是連續23個月呈現擴張，但為2020年7月以來最慢擴張速度。PMI 組成五項指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用與存貨擴張，供應商交貨時間上升，但新增訂單指數已連續兩個月緊縮，指數續跌2.1個百分點至45.6%；經季調後之生產指數在連續2個月擴張速度趨緩後，指數續跌 2.3個百分點轉為緊縮，指數為47.9%，兩項都滑落至2020年7月以來最快緊縮速度。

製造業五大產業回報PMI擴張，依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業(56.6%)、電子暨光學產業（56.3%)、食品暨紡織產業(53.1%)、電力暨機械設備產業(53.0%)與基礎原物料產業(52,0%)。但交通工具產業為46.4%，則是中斷連續22個月擴張，轉為緊縮。

製造業未來六個月展望指數再重跌8.9個百分點至44.0%，是自2020年8月以來首次呈現緊縮，六大產業自 2020 年 6 月以來首次全數回報未來六個月展望呈現緊縮，依指數緊縮速度排序為基礎原物料產業(33.3%)、食品暨紡織產業(36.2%)、電力暨機械設備產業(39.5%)、交通工具產業(40.9%)、化學暨生技醫療產業(48.8%)與電子暨光學產業(49.2%)。

5月未季調台灣非製造業經理人指數（NMI)一樣中斷連續10個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10.0個百分點至45.1%，為 2020年5月以來最快緊縮速度。

八大產業中，五大產業NMI呈現緊縮，其中住宿餐飲業甚至下滑到15.0%，是創編以來少見。金融保險業為41.7%、批發業44.1%、資訊暨通訊傳播業46.6%、運輸倉儲業46.6%，教育暨專業科學業54.4%、營造暨不動產業51.3%、零售業50.8%則是擴張。

由於各項原物料都上漲，非製造業服務收費價格指數已連續24個月呈現上升，而且高於50.0%，也因人力僱用成本也上升，因此非製造業人力僱用指數續跌3.8個百分點到49.3%，是自去年7月以來首次呈現緊縮。

非製造業對未來六個月展望指數已連續2個月緊縮，指數續跌9.9個百分點至35.8%，創2020年6月以來最快緊縮速度，且八大產業全數回報緊縮。