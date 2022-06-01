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協和增氣三目標 台電：滿足北北基用電、減排、生態

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
台電今（1）日表示，協和新增燃氣機組有三目標。圖／聯合報系資料照
台電今（1）日表示，協和新增燃氣機組有三目標。圖／聯合報系資料照

有關基隆市部分議員及團體對協和電廠更新改建計畫表達關切，台電今（1）日表示，協和新增燃氣機組有三目標，包括：基隆、南港及汐止生活圈需求、「以氣換油」達成空污減排，同時也會兼顧「生態永續」的目標，盡力將對於漁業生態、海洋環境的影響降到最低。

台電表示，基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，預估今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年更將超過600萬瓩。隨著協和與核二機組陸續除役，到了2025年，該區域電廠將僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩，需要調度其他區域電力支援。

台電強調，協和電廠計畫興建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，將成為北北基重要電源，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展的電力需求，避免讓北北基用電過度仰賴電網線路融通的「外援」，因此協和計畫對供電穩定有必要性。

台電指出，協和增氣計畫除了滿足全國及區域用電需求外，「以氣換油」更能滿足地方民眾對於改善空氣品質及減少碳排的殷切期盼。協和現有燃油機組已有年歲，雖經過多次設備改善，但有其極限。以氣換油在空污總量排放上可減少逾9成。在溫室氣體減排上，也可減少碳排超過5成。

針對地方關切的生態議題，台電進一步指出，當年填海造陸興建協和電廠後所設置的人造潛堤，已成為孕育並保護生態的良好人造棲地，是電廠興建可以與環境和諧共存的歷史明證。本案目前正在環評階段，歷次審查環評委員及各界給予的意見，台電均納入考量，將以「環境友善」、「生態永續」為根本目標，而協和天然氣接收站的規劃，一定秉持迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，持續研擬最能夠兼顧生態保育的開發計畫。

台電最後強調，維持供電穩定、滿足民眾及產業的用電需求，是台電的使命，同時減少碳排和空污、確保生態環境永續，也是台電的社會責任，推動協和電廠「以氣換油」，台電會兼顧以上三個目標，確保電廠與在地社群、生態的共榮。

生態保育 台電 電廠

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