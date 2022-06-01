快訊

不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動基金4月慘賠1415億元 運用局成立後單月虧損第二高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金運用局今發布勞動基金最新績效，今年截至4月底，累計虧損1983.6億元，收益率為負3.94%，光4月單月大賠1415億元。圖／本報資料照片
勞動基金運用局今發布勞動基金最新績效，今年截至4月底，累計虧損1983.6億元，收益率為負3.94%，光4月單月大賠1415億元。圖／本報資料照片

勞動基金運用局今發布勞動基金最新績效。因受到烏俄戰爭、上海疫情升溫封城、高通貨膨脹等因素衝擊，股票及債券市場均大幅下跌，勞動基金今年截至4月底，累計虧損1983.6億元，收益率為負3.94%，光4月單月大賠1415億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，單月虧損收益數最高的是2020年3月疫情爆發初期，單月就虧掉3000多億，這次虧損金額則是運用局2014年成立以來第二高。

整體勞動基金截至今年4月底止規模為5兆3955億元，受全球股、債大幅下跌影響，評價後收益數為負1983.6億元，收益率負3.94％。

其中，新制勞退基金規模為3兆3818億元，累計收益數為負1298.2億元，收益率負4.01％；舊制勞退基金規模為9989億元，累計收益數為負379.2億元，收益率負4.57％；勞保基金規模為8404億元，累計收益數為負328億元，收益率負4.11％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4546億元，收益率為負3.77％。

運用局表示，由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，對企業獲利與經濟成長產生壓抑，紛紛下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

劉麗茹表示，今年上半年狀況都會是劇烈震盪，但目前看起來5月底已開始呈現收斂、整理態勢，預估5月收益數與4月份持平機會高。劉麗茹說，推測今年上半年股市都不會有突顯表現，下半年也應是多頭以來的修正、整理狀態，震盪還是會有，但可能不會再像4、5月震盪幅度這麼高。

勞動基金 疫情 股票

延伸閱讀

上海慶解封⋯擁吻、舉杯、放煙火 居民焦慮：難保不會再來一次

5月PMI續跌創近二年最慢擴張速度 NMI重挫轉為緊縮

端午變盤 台股衝衝衝

六月上海復工 電動車大反攻

相關新聞

勞動基金4月慘賠1415億元 運用局成立後單月虧損第二高

勞動基金運用局今發布勞動基金最新績效。因受到烏俄戰爭、上海疫情升溫封城、高通貨膨脹等因素衝擊，股票及債券市場均大幅下跌，...

悲觀氣氛瀰漫 中經院5月PMI、NMI大跌

在俄烏戰事加劇通膨、大陸封城供應鏈受阻等因素下，中經院今天公布5月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數(PMI)53....

台灣與歐盟經濟對話提升至部長級 聚焦確保晶片供應

《日經亞洲》今（1）日報導，在台北的一位外國外交官員證實，歐盟與台灣的經濟對話層級將提升到部長級。雙邊最近一次的貿易與投...

協和增氣三目標 台電：滿足北北基用電、減排、生態

有關基隆市部分議員及團體對協和電廠更新改建計畫表達關切，台電今（1）日表示，協和新增燃氣機組有三目標，包括：基隆、南港及...

經濟發展大減速 學者籲政府加大紓困

通膨與戰爭不確定性，導致經濟擴張已降速！中經院1日公布製造業採購經理人指數PMI為53.5%，為 2020年7月以來最慢擴張速度

併購市場復甦 去年交易金額成長53%、創4年新高

資誠聯合會計師事務所今（1）日發布《2022台灣併購白皮書》，疫情趨緩後全球併購市場開始復甦，2021年台灣併購交易 1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。