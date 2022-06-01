勞動基金4月慘賠1415億元 運用局成立後單月虧損第二高

勞動基金運用局今發布勞動基金最新績效。因受到烏俄戰爭、上海疫情升溫封城、高通貨膨脹等因素衝擊，股票及債券市場均大幅下跌，勞動基金今年截至4月底，累計虧損1983.6億元，收益率為負3.94%，光4月單月大賠1415億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，單月虧損收益數最高的是2020年3月疫情爆發初期，單月就虧掉3000多億，這次虧損金額則是運用局2014年成立以來第二高。

整體勞動基金截至今年4月底止規模為5兆3955億元，受全球股、債大幅下跌影響，評價後收益數為負1983.6億元，收益率負3.94％。

其中，新制勞退基金規模為3兆3818億元，累計收益數為負1298.2億元，收益率負4.01％；舊制勞退基金規模為9989億元，累計收益數為負379.2億元，收益率負4.57％；勞保基金規模為8404億元，累計收益數為負328億元，收益率負4.11％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4546億元，收益率為負3.77％。

運用局表示，由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，對企業獲利與經濟成長產生壓抑，紛紛下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

劉麗茹表示，今年上半年狀況都會是劇烈震盪，但目前看起來5月底已開始呈現收斂、整理態勢，預估5月收益數與4月份持平機會高。劉麗茹說，推測今年上半年股市都不會有突顯表現，下半年也應是多頭以來的修正、整理狀態，震盪還是會有，但可能不會再像4、5月震盪幅度這麼高。