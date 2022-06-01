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經濟發展大減速 學者籲政府加大紓困

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中經院1日公布PMI，成長速度創下3年來最慢，學者呼籲解封後要擴大對服務業的紓困振興。（網路圖片）
中經院1日公布PMI，成長速度創下3年來最慢，學者呼籲解封後要擴大對服務業的紓困振興。（網路圖片）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】通膨與戰爭不確定性，導致經濟擴張已降速！中經院1日公布製造業採購經理人指數PMI為53.5%，為 2020年7月以來最慢擴張速度。非製造業指數NMI則大跌10%至45%，且企業普遍因通膨、勞力短缺等因素對未來景氣看壞。中經院副院長王健全呼籲，要擴大對觀光業的紓困，並協助製造業降低淨零轉型門檻。

6個月展望成緊縮

PMI與NMI指數以50%為界，大於50為景氣擴張、小於50為緊縮。中經院博士陳馨蕙簡報指出，PMI 組成五項指標中，新增訂單指數與生產指數皆呈現緊縮，且兩個指數皆滑落至 2020 年7月以來最快緊縮速度。製造業未來六個月展望自 2020 年8月以來首次呈現緊縮，代表企業發展態度開始轉向保守。

陳馨蕙指出，從基礎原物料產業來看，新增訂單與生產指數轉為緊縮，是因為國際原物料的價格成長幅度開始趨緩，目前看來是比較樂觀。但美國近日調查顯示，未來企業仍將面臨通膨與勞力短缺的不確定性影響，整體經濟仍朝向放緩、不確定性增高的方向走。

另外，非製造業經理人指數NMI中斷連 10個月擴張轉為緊縮，指數驟跌 10%至45.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度。陳馨蕙分析，是因為本土疫情升溫、民眾自主防疫所導致，其中餐飲業的NMI更低到只剩15%，金融保險、零售、運輸倉儲等8大產業自2021年6月以來，首次全數回報未來六個月展望呈現緊縮。

服務業應加強紓困

中經院研究員簡錦漢認為，雖然廠商對於經濟的不確定性增加，投資轉向保守，但原物料的價格上漲開始趨緩，且美國仍維持一定消費需求、中國年底因應20大將推出新的振興措施，有助製造業回溫；若台灣疫情能逐漸降溫，非製造業也會慢慢恢復景氣。

不過中經院副院長王健全分析，美中第二季的經濟成長都可能放緩，全球解封會讓台灣生產的筆記型電腦等3C產品需求下降、5G、物聯網需求上升；另外，台灣一定要搭上全世界解封的浪潮，以復甦服務業，因此，他呼籲政府要擴大對觀光業的紓困振興，且政府要協助製造業降低淨零轉型成本，迎接下半年偏保守的景氣預測。

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製造業 景氣

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