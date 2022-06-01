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疫情高峰衝擊躲不掉 住宿餐飲無薪假人數浮現

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新增的無薪假人數，有6成都落在住宿及餐飲業。勞動部官員指出，這波疫情對住宿餐飲的衝擊，已在本期數據上明顯浮現。本報資料照片
新增的無薪假人數，有6成都落在住宿及餐飲業。勞動部官員指出，這波疫情對住宿餐飲的衝擊，已在本期數據上明顯浮現。本報資料照片

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，由於近來處於本土疫情高峰期，本期實施無薪假的事業單位2578家、1萬7193人，較上期新增99家、1412人，新增的無薪假人數，有6成都落在住宿及餐飲業。勞動部官員指出，這波疫情對住宿餐飲的衝擊，已在本期數據上明顯浮現。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2578家，實施人數1萬7193人，與5月24日公布的實施家數計2479家，實施人數1萬5781人相比，本期家數增加99家，人數增加1412人。

實施無薪假的事業單位，以支援服務業最多，總共1472家，其次是批發及零售業323家、住宿及餐飲業243家，人數也是支援服務業最多，有9123人，其次為住宿餐飲業2610人、製造業1441人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期新增加的1412人，住宿餐飲業就占了1061人，近6成，其中，包括兩家中大型的飯店、一家連鎖餐飲店，兩家飯店實施人數加起來就快300人，連鎖餐飲店也100多人，顯示這一頗疫情對住宿餐飲業的衝擊，在本期數據已明顯浮現。

此外，疫情當頭，不但民眾用餐意願減低，出遊意願也削減，因此本期批發零售業人數、家數都略增，黃維琛另提到，先前運輸倉儲業減班休息人數變動多與航空業有關，但本期出現在遊覽車業，推測與畢旅停辦、民眾減少出遊有關。

雖然國境解封看似在即，但支援服務業的減班休息人數、家數並未明顯下降，黃維琛說，依過往經驗，事業單位會循序漸進，先減少實施天數、再來人數，等到產業回溫趨勢明確，才會通報停止實施，還不會那麼快

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