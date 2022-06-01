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左手提紓困、右手漲電費？費鴻泰：今年勿實施夏季電費

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
疫情嚴峻，國民黨立委費鴻泰今呼籲蔡政府，勿「行政院左手提紓困、右手漲電費？」應審慎評估停止夏季電費和電費減免提案。圖／費鴻泰辦公室提供
疫情嚴峻，國民黨立委費鴻泰今呼籲蔡政府，勿「行政院左手提紓困、右手漲電費？」應審慎評估停止夏季電費和電費減免提案。圖／費鴻泰辦公室提供

疫情嚴峻，國民黨立委費鴻泰今呼籲蔡政府勿「行政院左手提紓困、右手漲電費？」應審慎評估停止夏季電費和電費減免提案，政府不要讓民眾在疫情艱困時刻，生活更辛苦；應要讓民眾沉著抗疫、休養生息。

費鴻泰表示，今年確診人數急遽增加，造成很多上班族人士無法上班或居家辦公，以及學生被迫在家線上學習，各家的電費自然只增不減。且今年物價指數（CPI）始終居高不下，但政府不該只靠央行提高利息的手段，讓大家沒有錢花、少買少消費的來達到抑制物價成長。

費鴻泰說，因為防疫或隔離措施等，許多的民眾分流上班。全國的國中小各級學校約236萬的學子，若近半採線上教學，就有近100萬戶的家庭需同時在家使用孩子線上學習，超量增加的冷氣、電器全開，用電量如何下降？

費鴻泰認為，每年從6月1日實施到9月30日的夏季電費，造成非營業用、與營業用的用電度數，因天熱都是用量越多、電費越貴，實在令人受不，政府不應該實施夏季電費，甚至可採取減免電費方案，以減輕民眾與企業的經濟負擔。

費鴻泰指出，雖然台電公司於5月30日，在臺電臉書分享省電技巧；但是，這些技巧不實用也不好用。今年取消夏季電費方案，對人民和企業才有實質助益。

電費 費鴻泰 疫情

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