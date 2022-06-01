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疫情衝擊來了！無薪假衝破1.7萬人 住宿餐飲業暴增千人

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。圖／聯合報系資料照
勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。圖／聯合報系資料照

疫情衝擊來了！勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計顯示，目前有2,578家、17,193人實施無薪假，較上周增99家，1,412人。其中，住宿餐飲業一周內增加逾千人，有多家中大型旅館及餐飲業通報實施無薪假人數皆逾百人。

統計顯示，住宿餐飲業目前有243家、2,610人實施無薪假，較上一期增加59家、1,061人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，疫情對產業衝擊在本期顯現，這期無薪假家數及人數，有六成都是住宿餐飲業。其中有兩家中大型旅館各通報實施100多人，合計約300人；另有一家大型連鎖餐飲通報實施逾百人。他表示，這些業者都曾在去年三級警戒實施無薪假，而今又回鍋無薪假行列。

黃維琛指出，運輸倉儲業目前有115家、1,295人實施無薪假，較上周呈微增45人。但值得注意的是，過去都是航空公司因邊境管制而實施無薪假，這期出現較多遊覽車業者；此外，批發零售業也增加122人，同樣受疫情影響，民眾自主防疫，減少出門消費、遊玩，致業者實施無薪假。

勞動部認為，本土疫情衝擊仍會持續一段時間，須密切觀察。惟邊境管制朝向鬆綁，航空公司無薪假情勢就有望趨緩，而商務客入境，北部地區商務旅館無薪假也有機會趨緩。

無薪假 餐飲業 疫情

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