端午節勞工出勤須加倍給薪 勞動部算給你看
勞動部今(1)日表示，今(2022)年6月3日（星期五）端午節為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。
依《勞動基準法》第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。
勞動部進一步表示，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成三天端午連假。假設月薪36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，各日出勤工資給付規定如下：
第一種情況是，6月3日（星期五）出勤：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，加倍發給工資。試算：150元×8小時＝1,200元。
第二種狀況是6月4日（星期六）出勤，性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項規定計算。試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。
第三種狀況是6月5日（星期日）出勤：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。
勞動部強調，今年端午節之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。
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