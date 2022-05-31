DWS：美國未來18個月經濟衰退的機率約四成

德意志資產管理（DWS）全球投資總監克羅茲卡康普（Stefan Kreuzkamp）指出，美國未來 18 個月經濟衰退的機率約四成。如果諸多風險沒有升級，並且投資人也開始相信美國聯準會（Fed）能引導經濟在非常狹窄的跑道上平穩著陸，則年底前經濟可望改善。在未來12個月，大多數資產類別也有機會達到正回報。

克羅茲卡康普指出，在整體經濟具抗壓性且得以避免進入衰退的前提下，預測今年美國的經濟成長率為 2.9%，歐元區為 2.8%，中國大陸則為4.5%；2023年美國和歐元區將稍微放緩，分別為 2.4%和2.2%，中國的經濟成長率則微幅上升至 4.8%。

在通貨膨脹方面，DWS預估，明年美國通膨將從 4.7%降至 2.9%，歐元區通膨將從 8%降至3.3%。若要實現這些目標，各國央行就必須盡其所能執行收緊貨幣政策。未來12個月，預估Fed將逐步升息至 3.25% 或3.5%，歐洲央行的再融資利率屆時將僅升至 1%，但不會縮減資產負債表。

DWS指出，經濟放緩加上持續的高通膨，也限制了央行的操作空間。對投資者來說，大環境相當具挑戰性。供應限制、中國大陸疫情、通膨、經濟成長放緩、貨幣政策收緊、市場波動及俄烏戰爭仍將干擾全球股債市。

克羅茲卡康普指出，公司債最初可能面臨進一步擴大的風險溢價，但未來 12 個月有正回報潛力。部分新興市場債券也是如此，因為屆時美國公債殖利率上升和美元走強所帶來的壓力應該已經緩解。美元兌歐元可望從目前略微走弱至 1.1美元兌1歐元。