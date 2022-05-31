台塑化陳寶郎看景氣：油品好 石化不好

台塑四寶股東會陸續登場，首先由台塑化（6505）打頭陣，在今（31）日登場。對於下半年展望，台塑化董事長陳寶郎表示，今年前5個月營收跟盈餘都表現得不錯，皆超越去年同期，但面對疫情、升息、俄烏戰爭、通膨跟中國大陸封控等環境變數挑戰下，景氣變得難預估，「油品好，但是石化不好」，將審慎因應。

陳寶郎指出，回顧去年獲利高峰是落在第1季，當時美國德州暴風雪導致市場供不應求，又因產油國維持減產政策，帶動原油價格走揚，下半年則因歐美市場解封需求回溫，帶動去年營運表現強勁。

陳寶郎表示，目前台塑化油品煉製利差還算不錯，以新加坡92無鉛汽油利差達33.2美元、柴油利差超過42美元，皆是歷史新高，因此煉油廠積極提高稼動率至100%。但為配合國內油氣緩漲政策，使得國內油品獲利成長受限，但外銷利潤有增加趨勢，預期今年下半年利差都還是可以維持高檔。

至於下游石化部分，陳寶郎指出，目前石化材料價格跟原料乙烯間的價差僅200美元，幾乎沒有獲利的空間，因此輕油裂解廠仍維持降量運轉；且近期中國還有新增765萬噸乙烯產能，預料石化產品第3季應該也不會太好。

台塑化股東會通過配發現金股利3.8元，股利配發率73.22%。2021年營收6200.6億元，年增49.3%；稅後純益493.6億元，年增5.65倍，每股純益（EPS）5.19元。