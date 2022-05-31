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台塑化陳寶郎：年底前油價維持100美元之上

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
台塑化董事長陳寶郎認為，今年底前國際油價每桶都將維持100美元以上。記者魏鑫陽/攝影
台塑化董事長陳寶郎認為，今年底前國際油價每桶都將維持100美元以上。記者魏鑫陽/攝影

近期國際油價每桶價格再度飆上120美元，台塑化（6505）董事長陳寶郎表示，第2季是民眾出遊的季節，所以根據以往經驗，每年此時是油價最高的時候，每桶約110美元；第三季則略為下滑，每桶約104至108美元之間。依照目前情況看來，今年第4季油價仍可維持在100美元之上。

針對近期國際油品市場出現供不應求的狀況，陳寶郎則解釋說，主要有三個原因，首先因為疫情逐漸解封，民生活動帶動油品需求復甦；其次則是中國逐漸結束封控，原油需求開始增溫；第三是俄烏戰爭後續影響，因為即使多數歐洲國家不願向俄羅斯購買原油，但其他國家的實際需求仍在，也對油價產生支撐。

陳寶郎認為，只要原油需求沒有降下來，價格變動就不會很大。不過，原油價格也不可能一直漲上去，因為油價太高，民眾反而會開始節省用油。所以未來油價將維持高檔區間震盪。

原油價格 俄羅斯

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