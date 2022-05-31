台塑化陳寶郎：年底前油價維持100美元之上

政府打房手段不斷，先前內政部所提出的《平均地權條例》在本會期送進立法院排審，不過，就在這個會期接近尾聲之際，該草案仍不見排入委員會審查的跡象，是否還有機會看見該法案順通過？對此，學者表示，目前已可看出房地產熱度趨近平緩，該法案要通過的機會恐怕不大。

2022-05-31 17:58