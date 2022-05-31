光洋科前董座馬堅勇致股東信 將全力協助新董座黃啟峰

光洋科（1785）今日完成董事長交棒，前董事長馬堅勇正式交棒給黃啟峰擔任新任董事長，馬堅勇隨後也發出一封致股東信，強調他卸任董事長後，將專注於技術開發、策略規劃，以及重要客戶維繫，全力輔佐黃啟峰，協助光洋繼續成長發展。

以下是馬堅勇致股東的信：

由衷感謝您多年來對光洋科始終如一的支持與肯定，我們才能成長茁壯！

從2020年6月光洋科脫離債協轉正後，為了公司的永續發展，光洋科有計劃的展開傳承與接班人培養，並有具體成效。我個人從2016年臨危授命，擔任董事長以來已滿六年，為傳承永續，5/31股東會順利選出九名董事後，我推舉黃啟峰總經理擔任董事長，獲得全體董事支持，而我在卸下董事長一職後，將專注於技術開發、策略規劃，以及重要客戶維繫，全力輔佐黃董事長，協助光洋繼續成長發展。

十分珍惜您多年來的信任及扶持，這些都是支撐我們前進的動力。於此新舊交替之際，光洋科更需要您的支持，來順利完成此次重要的傳承！

再次由衷感謝，我們將全力以赴，不負所託！

馬博 敬上

2022/5/31