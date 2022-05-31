林暐哲正式拋棄「蘇打綠」 智慧局曝魚丁糸已搶得先機

「蘇打綠」商標案在前經紀人林暐哲宣布拋棄商標權，後續「蘇打綠」商標落誰家，引起各方討論。經濟部智慧局證實，林暐哲音樂社已經在昨（30）日下午4時許送件拋棄商標權，案到智慧局後即生效；智慧局也澄清，「蘇打綠」商標不會因此變成「公共財」，「蘇打綠有限公司」早在2020年就送案，已經「搶得先機」。

經濟部表示，商標權拋棄必須要書面提出，經智慧局查詢收文系統，林暐哲音樂社已於昨日下午4時多送件，商標權將從到達智慧局當日起失效。拋棄生效後，商標權消滅，代表暫時無人擁有「蘇打綠」這個商標權。

但是，外界傳「蘇打綠」商標可能成為「公共財」，智慧局官員指出，若是「公共財」，那麼「任何人都不能再申請註冊該商標」，但「蘇打綠」這個商標只是「暫時無人擁有商標權」而已；在還沒有任何人註冊商標完成前，這時候任何人使用「蘇打綠」，沒有侵害商標權問題，但不代表這是「公共財」。

智慧局更強調，「蘇打綠」一詞在大眾認知中，是知名樂團名稱，根據「商標法」，非團員本人的其他申請者若要申請該商標，必須取得吳青峰等人的同意書，若未獲得團體成員同意而申請註冊，駁回機率很高

智慧局指出，蘇打綠有限公司（董事長為蘇打綠團員史俊威）已經在於2020年5月7日申訴林暐哲音樂社擁有的「蘇打綠」商標應廢止的同時，申請註冊「蘇打綠有限公司」11個類別在案，因為商標有案件在身，該申請案維持「緩辦」狀態，並未駁回；也就是說，在林暐哲拋棄商標權後，蘇打綠有限公司已經是第一順位申請註冊該商標，根據「先註冊先保護」的準則，沒有意外的話就會順利拿到商標權，目前本案應算圓滿落幕。官員說，「蘇打綠」商標案，可說是台灣商標權的教案級案例。