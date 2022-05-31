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經濟部：今年1至4月我出口中東歐創歷史新高

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部貿易局表示，台灣在中東歐國家的主要出口市場為波蘭、匈牙利與捷克，合計占我對中東歐出口比重66.8%。經濟部貿易局提供
經濟部貿易局表示，台灣在中東歐國家的主要出口市場為波蘭、匈牙利與捷克，合計占我對中東歐出口比重66.8%。經濟部貿易局提供

俄烏戰事延燒，影響到全球貿易活動。然而，台灣今年1至4月我國對中東歐國家出口金額13.8億美元創歷年同期新高，成長率逾三成，為2021年出口成長28.4%後，續呈雙位數成長。

經濟部貿易局表示，台灣在中東歐國家的主要出口市場為波蘭、匈牙利與捷克，合計占我對中東歐出口比重66.8%。銷往中東歐國家主要產品包括電腦零附件、網通產品及腳踏車零附件等，其中我國電腦零附件在匈牙利的進口市佔第三，在捷克居第四位。

另外，因疫後對智慧穿戴式裝置、交換器及路由器等需求增加，帶動網通產品出口波蘭成長超過四倍，而歐洲低碳交通模式盛行，帶動東歐自行車廠對我國零附件需求增加。

貿易局強調，中東歐地區具有連結西歐市場之地理優勢及廣闊腹地，且有優質人才及技術潛力，與我國產業具互補綜效。政府近期持續組團赴中東歐國家進行經貿考察與對話，並透過簽署多項產業合作MOU，深化彼此經貿連結，貿易局亦將持續透過實體與線上拓銷團、媒合會及展覽，協助我國廠商拓展出口商機。

中東

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