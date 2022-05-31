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房地產市場真退燒？網稱「很多買方都走了」引熱烈討論

聯合新聞網／ 綜合報導
預售屋示意圖。本報資料照片
預售屋示意圖。本報資料照片

央行一連串打房、升息政策，真的讓房地產市場成功降溫了？PTT上有網友以「很多買方都走了」為題，說他前往北部的幾個案場看，發現新的預售屋建案「人真的比之前少很多」，想請問大家也有這種感覺嗎？

該網友表示，代銷跟他解釋，因為禁止轉讓政策，很多買方不是暫時不買就是轉買中古屋，導致「很多買方都走了」。許多網友表示認同「賣方也走了，惜售、不開案、不拿出來賣」、「房仲最近真的電話很積極，以前愛理不理」、「三四月去看了幾家，上週陸續接到代銷電話問還有沒有興趣」、「應該是投客走了，自住預售禁止轉讓沒差」。

但也有網友認為需求仍在，只是各種因素讓預售屋市場比較冷卻「我怎麼無感？北高雄接待中心要預約都要至少等一個禮拜，而且完全沒談價的空間」、「北部預售開價還是往上開，但人氣是真的明顯差很多」、「房仲有比較積極，但是價格一樣貴阿，現在預售的風險太大，自然會轉換到中古屋」、「疫情大家都比較不出門吧」、「買方走了，但建商一樣硬，有毛用？」

房地產 PTT

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