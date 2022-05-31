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美國供應鏈排除中國 台灣資通訊產業受害

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣31日表示，台灣電子產業的生產基地多設於中國，恐受美國抵制中國的連帶影響。（直播截圖）
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣31日表示，台灣電子產業的生產基地多設於中國，恐受美國抵制中國的連帶影響。（直播截圖）

美國要重組供應鏈，台灣半導體、電子業要警惕！中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣31日表示，台灣電子產業的生產基地多設於中國，恐受美國抵制中國的連帶影響，呼籲政府應透過投資等方式，提高該產業在美國本土的製造能量；台灣奈微光共同創辦人陳孝昌也認為，與美國合作有助於強化台灣在國際的能見度，有助於打造台灣在國際的品牌。

美國高度警惕中國

中華經濟研究院31日召開「2022年國際經貿機會與挑戰研討會」，顏慧欣表示，美國近年致力強化勞工權利，研擬反制強迫勞動的貿易策略，尤其是劍指中國的《防止強迫維吾爾人勞動法》，更試圖將此類生產行為的產品排除於國際供應鏈之外。

因應近期的供應鏈之亂，美國總統拜登曾於2月下令檢討國內產業的狀況，發現國內的資通訊產業（半導體、電子代工等）過度依賴亞洲市場，尤其是中國、南韓等地，成為需要檢討轉向的優先產業，而台灣相關產業也可能會因此受到波及。

顏慧欣表示，美國近期已宣布「重建美國美好方案」，盼藉此強化該國的競爭力，同時將中國視為最大的潛在敵人。美國近期陸續展開與印太多國的雙邊對話，以連結國際盟友共同對抗中國，而美國明指的貿易夥伴包括歐盟、日本、韓國、印度與台灣等國。

提高美國本土生產

顏慧欣在結論中說，「美國基於經濟安全的考量，變革關鍵供應鏈的方向已定」，將減少對中國的依賴，強化與印太盟友的合作。台灣需要高度警惕的產業，包括半導體與電子業，因為台灣這些產業的生產基地多集中於中國，可能受到美國抵制風潮影響，而受到影響。

她呼籲，台灣應透過投資或政府採購案等方式，提高台灣電子產業在美國本土的製造能量，並提高供應鏈的透明程度。顏慧欣提醒，台灣在積極參與國際間的合作與對話時，也應該善用現有的互動管道，如「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「台美科技貿易投資合作架構」（TTIC），尋找資訊安全、網路貿易協定等雙方都有興趣的領域，加深合作關係。

建立「台灣」品牌

陳孝昌則指出，預估台灣未來商機在於半導體、電動車、生技、ESG與太空科技等；而值得持續關注基建產業則有乾淨能源、工具機與醫衛產品等產業。他建議，如果要持續增進台灣這些產業的競爭力，最好的方式就是做出「台灣的品牌」。而美國因為強力抗中的因素，容易引爆國際對「台灣價值」的關注，有助於台灣的國際行銷。

他認為，台灣對美國可以採行的戰略包括，「民間應組成對美協進單位」、「台灣應建立ESG全球品牌」、「吸引美國產業群進入台灣」與「提供赴美台灣企業融資或者優惠」，且在國際人才的培育上也不能落後。

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