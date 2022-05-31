獲台耀化學及安瑞支持 心誠鎂超額200%完成B輪募資

藥械合一開發公司心誠鎂宣布，已超額完成B輪募資，吸引台耀化學（4746）及安瑞（3664）投資成為股東。心誠鎂已完成兩輪募資，總共募集超過1300萬美元，此次募集的資金將運用於強化吸入性藥械合一CDMO服務之軟硬體核心能力，公司將可增加競爭利基及提升營運動能。

心誠鎂表示，此次的B輪募資由台耀攜手安瑞管顧領投，並獲原始股東維梧資本（Vivo Capital）與漢通創投加碼支持。

台耀投資協理林晉源表示，台耀及台新藥於今年2月已與心誠鎂進行CDMO（委託開發與製造）的業務結盟，現在進一步參與投資，更能深化雙方的合作關係；安瑞管顧負責人鍾威亷表示，心誠鎂專注於高價值吸入性藥物的醫用霧化器開發，無論在法規及技術上皆優於同業，搭配其優秀的國際業務拓展，有信心公司可在吸入性藥械合一CDMO領域站穩國際領先地位。

完成此輪募資後，心誠鎂的股東明星隊也已成型，這家扎根台灣的生技新創，股東名單有來自美國、日本與台灣的大型投資法人與知名藥廠。心誠鎂董事長鄭傑升表示，相較於新藥開發公司高風險高報酬的商業模式，心誠鎂創造了吸入性藥械合一CDMO的商業模式，則是結合了醫療器材發展穩健與新藥開發爆發力強的長處，持續為股東創造價值。

心誠鎂表示，國際藥物開發走向專業分工的趨勢明顯，吸入性藥械合一CDMO模式，對大舉投入呼吸道疾病新藥的各大國際藥廠都是不可或缺的重要夥伴。心誠鎂已與國際大型生物藥廠CSL達成授權與共同開發合作，可陸續為公司帶來授權金、里程碑金及銷售分潤的營收。

在資金與資源陸續到位下, 心誠鎂將繼續完成與CSL Behring共同開發的血漿衍生免疫球蛋白藥械合一產品、擴編團隊，同時拓展不同疾病、不同藥物開發階段的CDMO業務。