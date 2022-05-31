4月製造業亮景氣持平的綠燈 動能是否持續有四變數

台經院今（31）日發布4月製造業景氣信號分數，由3月的12.79分，增加0.38分至13.17分，燈號則由低迷的黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。台經院表示，主要是廠商在原物料投入面大幅提升，抵消需求及經營環境面指標減幅所致。

不過，台經院提醒，中國大陸封控解除後的出貨遞延效應是否會讓缺艙、缺櫃問題再度惡化？多數預測機構認為在二十大召開前，中國大陸仍維持動態清零政策，疫情一旦再復發，封控管制措施打亂經濟維穩的腳步，今年能否達到5.5%經濟成長目標？還有歐盟將禁止進口俄國天然氣措施、美國考慮限制國內原油出口是否再推升國際農工原物料價格？以及加重全球通膨及供應鏈不穩定等議題，皆攸關未來我國製造業動能能否持續，是未來觀察重點。

台經院表示，4月製造業雖受惠於新興科技應用需求及數位轉型商機，進出口等年增率續呈雙位數成長，然在中國大陸清零封控、主要經濟體緊縮貨幣政策及基期墊高，全球經濟成長仍存在許多不確定因素，使得外銷訂單年增率由正轉負，影響需求等面向指標表現，台股則在美聯準會升息言論及中國大陸防疫封城干擾台商在陸生產而呈現震盪，影響經營環境面指標，而國際農工原料短缺及價格䫺漲，增加廠商備料庫存需求，進口年增率由3月19.5%擴增至4月26.7%，推升原物料投入面指標，抵消需求面及經營環境面指標的減幅。

就細部產業來看，台經院指出，在半導體業方面，受惠創新應用及數位商機持續，進出口、生產指數呈現雙位數成長，推升原物料投入面等指標，惟中國大陸封城與消費性電子領域拉貨力道不如預期影響需求面指標表現，加上基期墊高，故4月本產業景氣燈號續呈代表持平的綠燈。

在機械設備業方面，則受到全球政經濟情勢動盪及中國經濟減緩，業者對設備投資轉趨保守，外銷訂單出現超過一成的減幅，然半導體設備、自動化等設備需求仍殷，致進出口年增率分別為22%及14%，推升原物料投入面指標表現，4月該產業景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表持平的綠燈。

台經院表示，整體來看，4月雖然傳統產業因部分產品產線進行歲修而減產、中國大陸封控措施干擾，及基期偏高等因素，部分傳統產業的生產指數及外銷訂單出現衰退現象，所幸仍受惠新興科技應用商機活絡，科技產品出口維持雙位數成長，其中占出口比重四成的電子零組件出口為歷年單月次高，抵消消費性電子產品需求減少，而且國際農工原料短缺及價格攀高，對超過九成農工原料來自國外的製造業而言，未來將面對獲利空間壓縮的困境，在備料庫存部署之下，農工原料進口也創下歷年單月次高，資本設備進口亦有二成增幅，大幅推升原物料投入面指標表現。因此，台經院製造業景氣燈號出現今年第三個持平的綠燈。