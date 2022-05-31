進口能源價格漲好凶 今年1~4月平均年漲71.8%

房屋稅5月31日截止繳納，你繳了嗎？多數民眾可能不知道，台灣的房屋稅對於只持有一戶自用住宅的民眾卻有著差別待遇，持有座落在台北市和台南市的民眾，可分別享有50%、16%的折減優惠；舉例來說，只要符合資格的台北市民，要繳的房屋稅可從1.2%大降為0.6%，但全台其他20個直轄市和縣市的居民則沒有這樣的優惠，形成房屋稅「一國兩制」局面。

2022-05-31 08:30