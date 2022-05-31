進口能源價格漲好凶 今年1~4月平均年漲71.8%
根據主計總處最新國情統計通報顯示，今年1~4月平均我國新台幣計價的進口能源類原料物價指數年漲71.8%。主計總處表示，國際能源受全球景氣、生產國供應量、地緣政治情勢，以及市場投機等因素影響，價格波動劇烈。
主計總處指出，2021年隨疫苗施打普及，各國經濟陸續重啟，原油、煤、天然氣等國際能源因需求擴增，價格較2020年顯著回升，2021年OPEC油價平均每桶69.9美元，較2020年漲68.5%。今年以來受俄烏戰事影響，價格進一步飆高，3月漲至113.5美元後，持續居於100美元以上之高檔，1~4月平均99.6美元，較上年同期漲63.8%。
澳洲紐卡斯爾港（ICE-Newcastle）煤價2021年平均每公噸136.7美元，年漲近1.3倍，今年1~4月平均較上年同期漲逾二倍。荷蘭TTF基準天然氣價格2021年平均每百萬英熱單位47.8美元，年漲近四倍，今年1~4月平均漲超過4.3倍。觀察今年5月前20日平均資料，國際能源價格仍高。
主計總處表示，我國能源需求高度仰賴進口，進口價格受國際行情及匯率波動影響甚鉅。就新台幣計價的進口能源類原料（包含原油、煤、液化天然氣）物價指數觀察，漲跌走勢與國際能源價格相仿，2021年較2020年漲47.6%，今年1~4月平均較上年同期漲71.8%。
主計總處進一步指出，國際能源價格上漲，漸次帶動國內終端商品價格上揚，消費者物價指數（CPI）中，以油料費及燃氣首當其衝，其中油料費因國內浮動油價調整機制及油價平穩措施，加上調降汽柴油貨物稅，漲幅較國際油價和緩，2021年平均漲22.1%，今年1~4月平均漲16.9%；天然瓦斯售價亦因政府的穩定物價政策，2021年 6月起即停止調升，今年1~4月平均僅漲3.8%。政府針對民生能源價格的緩（凍）漲措施可部分舒緩國內物價上漲壓力。
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