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Fed鷹派立場鬆動 法人：美元短期承壓 但下檔有撐

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
聯準會（Fed）鷹派立場鬆動，富蘭克林證券投顧表示。短線上美元表現可能受到壓抑，但美元下檔應仍有撐，預計美元指數區間將落在100-105的高檔水準。（路透）
聯準會（Fed）鷹派立場鬆動，富蘭克林證券投顧表示。短線上美元表現可能受到壓抑，但美元下檔應仍有撐，預計美元指數區間將落在100-105的高檔水準。（路透）

美國近日經濟、企業財報數據顯示經濟下行壓力加大，聯準會（Fed）部分官員出面表示9月之後可能會轉為靈活操作，淡化持續大幅升息的預期，富蘭克林證券投顧表示。短線上美元表現可能受到壓抑，但Fed相較其他主要央行仍較為鷹派，且Fed主席鮑爾也重申可望實現軟著陸，美元下檔應仍有撐，預計美元指數區間將落在100-105的高檔水準。

富蘭克林證券投顧表示，市場對俄烏戰爭的關注度降低，但戰爭對大宗商品價格的影響仍持續，儘管市場認為美國通膨可能已經出現見頂，但不代表通膨之後會快速回落，更可能是緩步下滑甚至仍保持在高檔水準，而為應對通膨壓力，Fed已在5月升息2碼（0.5 個百分點），預料後續將在6月、7月升息2碼，但由於近日美國經濟、企業財報數據均顯示經濟下行壓力正在加大，部分Fed官員出面表示9月之後Fed的動向可能會轉為靈活操作，淡化持續大幅升息的預期，這可能在短線上壓抑美元表現，但由於Fed相較其他主要央行仍較為鷹派，且Fed主席鮑爾也在日前重申可望實現軟著陸，美元下檔應仍有撐，預計區間將落在100-105的高檔水準。

歐洲央行（ECB）的貨幣政策立場在近日因通膨高漲而逐漸轉鷹，多名ECB官員均表態應在今年第三季結束量化寬鬆，ECB會議紀錄甚至也顯示可在7月開始升息，而從數據看，歐洲經濟似乎也較市場預期的更具韌性，加上Fed鷹派立場鬆動，有利歐元，預計歐元將落在1.05-1.09區間。

英國通膨高漲、就業市場持續緊繃，為避免出現「螺旋式通膨」，英國央行總裁貝利堅稱將持續升息，此將有助提振英鎊反彈，預計將落在1.24-1.28區間，但英國本身也面臨通膨高漲而打擊實質薪資的問題，經濟存在下行風險，後續BoE的升息步調仍需持續觀察。儘管日本央行（BoJ）仍將持續大規模購債，大宗商品價格維持高位也會打擊日本經常帳表現，但Fed立場不再那麼鷹派下，加上BoJ總裁黑田東彥意外且罕見地談及「退場」，有利日圓回升，但預計短線上反彈幅度應不會太大，日圓仍將維持在125-130的弱勢區間。

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