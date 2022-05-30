瑞昱被AMD告上ITC 目前營運不受影響

據集微網消息，美國國際貿易委員會（ITC）已於近日公告，超微控告中國大陸業者TCL與台灣晶片大廠瑞昱（2379），特定圖形系統及組件以及包含前述產品的數位電視，侵害其5項美國專利。

就上述ITC 337條款調查，瑞昱表示，對於公司營運並無影響，但對於相關細節，該公司不願多做評論。

外資認為，此事對於瑞昱的潛在影響有限。

自從近年美中角力情勢加劇以來，已經有多家大陸電子業與相關供應商，被美國企業告上美國ITC，以337條款立案調查。根據陸媒報導，從2020年9月至今，已經有10件與陸企相關的337條款調查案，再加上前述最新案件，其中TCL已涉及2案。

由於全球供應鏈時常跨國合作，因此上述這些337條款調查案，所涉及的陸企以外其他相關業者，除了瑞昱之外，其他案件牽連到的非陸企業者還包括三星、LG等。

ITC的案件調查期，通常需要12個月左右，必要時可延長至18個月。