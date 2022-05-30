開始熱了！夏月電價於6月1日實施 逾360萬戶不受影響

天氣變熱了，夏月電價也要來了。台電表示，今年夏月電價制度照例於6月1日起開始實施。夏月因冷氣空調用電增加，夏月的用電量約比非夏月多四成，以去年用電狀況來算，每月電費平均增加約459元，不過也有逾360萬戶因用電較少，完全不受影響。

台電說明，我國去年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了夏季6至9月因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近4成，也因而每月電費平均增加約459元，其中335元、73%來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅124元。

台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上、一期兩個月用電240度的電費部分；根據台電統計，全國有368萬戶每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響，另有497萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.28元，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約占整體用戶2.8%，台電也呼籲這些用戶一同節電。

台電指出，夏月電價為平均電價的一部分，電價費率審議會核定的平均電價，自2018年起即為每度2.6253元，台電據此規劃電價表，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變。由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，亦可透過價格方式引導用戶節約用電。