夏月電價6月1日上路 逾360萬戶不受影響

夏月電價制度循例於6月1日起開始實施，台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，夏月的用電量約比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有逾360萬戶因用電較少完全不受影響，也鼓勵民眾共同節電。

台電指出，夏月電價為平均電價的一部分，電價費率審議會核定的平均電價，自2018年起即為每度2.6253元，台電據此規劃電價表，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變。由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，亦可透過價格方式引導用戶節約用電。

台電說明，我國去年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了夏季6至9月因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近4成，也因而每月電費平均增加約459元，其中335元（73%）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅124元。

台電進一步說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）的電費部份，根據台電統計，全國368萬戶每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響，另有497萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.28元，而主要影響為每月用電超過1000度的用戶，約佔整體用戶比例2.8%，台電也呼籲這些用戶一同節電。

台電表示，台灣能源有高達98%來自進口，每一度電都很寶貴，近年氣候議題也引發全球的高度重視，除了提高能源使用效率之外，節約能源、減少碳排放，才是永續發展的根本之道。

為鼓勵民眾節電，台電持續推動節電獎勵活動，去年整體全國共有超過1000萬戶次的住宅用戶參與節電，總節電量達15億度，等同省下近40萬戶家庭全年用電量，創下近年新高，台電也發出近12億元節電獎勵金。今年也持續推動，只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電（過去曾登錄即永久適用，無須重複登錄），用電量只要比自己去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限，詳情可參考台電網站（https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/）。