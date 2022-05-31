神秘客來評鑑！南山人壽提升客戶體驗 強化服務 商品雙引擎

南山人壽提升客戶體驗，強化服務、商品雙引擎。 圖／南山人壽提供

好還要更好！為創造更優質的保險服務體驗，南山人壽用心傾聽客戶聲音，自2020年起每年均有超過15萬份客戶意見回饋，同時啟動每月神秘客訪查，發掘潛在服務痛點，導入數位科技全面升級服務流程，並且針對客戶最在乎的退休與健康保障，開發與時俱進的保障型商品，提供超乎客戶期待的體驗，創造高達98%客戶滿意度。

南山人壽透過滿意度調查，分析客戶回饋後發現，在服務方面，客戶最在乎整體服務流程體驗，包含理賠、核保、電話客服、客服櫃台等服務流程；在商品方面，則期待保險公司能夠推出更多元的長照險、健康醫療險等商品。

為提升理賠與保險服務效率，南山人壽運用數位工具優化服務體驗，開發理賠AI影像判讀技術，將人工智慧導入理賠流程，亦應用區塊鏈技術於電子保單、理賠保險金扣抵醫療費用等服務，並且每月安排神秘客至全台客服櫃台、溫暖專業的服務態度，以及友善的身心障礙服務措施，均讓神秘客印象深刻。

在商品方面，由於台灣人口老化速度高於歐美各國，預估2026年將正式邁入超高齡社會南山人壽持續轉型創新，發展全新的長照商品與服務策略，開發多元的長照險、小額終老保險、健康醫療險等保障型商品，打造有品質的老年生活。

南山人壽長照險連續7年市佔率第一，統計2021年南山人壽個人長照險之新契約件數超過46,000件，新契約保費收入超過新台幣13億元，此外，南山人壽也積極響應政策推動小額終老保險，2021年小額終老保險新契約件數達超過16,000件。南山人壽表示，服務和商品是兩大關鍵核心，南山人壽重視每一位客戶的聲音，從商品設計到保險服務流程持續進步創新。

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