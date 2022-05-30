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佳世達下半年加速移產能 規劃三分之一移至越南廠

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園即時報導
佳世達董事長陳其宏。
佳世達董事長陳其宏。

佳世達（2352）今（30）日舉行股東會，針對中國大陸封控後續影響，佳世達蘇州廠目前生產已恢復正常，公司看好能在5月底、6月把先前影響的訂單補回來，佳世達董事長陳其宏指出，從G2（中國大陸、美國）陣營角度來看，各個地區工廠應該是分工、各取所需，但為了避免封控事件重演及因應中美對抗形勢，因此，「大陸+1方案」一定會執行，佳世達下半年將加速移產能，初期考慮將把三分之一產能移去越南，產品主要出口到東南亞、歐洲、美國市場。

針對佳世達蘇州廠恢復狀況，佳世達總經理黃漢州回應，4月受封控影響比較嚴重，大約影響三分之一的產出，5月影響一點點，目前工廠已恢復正常，相信能在5月底、6月把先前影響的訂單補回來。不過，因為上海仍在管制中，所以庫存水位較高。

大陸封控衝擊電子業品牌廠及供應鏈，也讓廠商重新檢視產能分散布局，陳其宏不認同將產能從大陸移走，認為各個地區工廠應該是分工、各取所需，他舉例，因為從G2（中國大陸、美國）陣營角度來看，大陸市場需求非常大，佳世達由蘇州廠去支應當地需求。

不過，現在中美陣營涇渭分明，要快速有效的滿足歐美需求，就要透過風險控管，因此佳世達將會增加台灣跟越南產能，目前台灣桃園廠區近年產能已填滿，主要生產政府、軍方等特殊標案。

在越南廠方面，黃漢州分析，該廠兩年前就準備好了，只是本來要加稅的政策最後沒有發生，因此導致客戶在該廠生產意願降低，其次，就算要把產能移到越南廠，但近年因為半導體缺貨，因此光運輸相比蘇州廠就要增加4周時間，在這兩個因素影響下，因此佳世達過去兩年沒有很積極移產能到越南，不過現在因中美對抗不僅持續且增溫，加上為了避免大陸又有疫情，產生封控的事件，故此，「大陸+1方案」一定會執行，佳世達下半年將會加速產能往越南移動。

黃漢州強調，越南廠顯示器兩年前已量產，但成本很高，主要是供應鏈還沒到齊，加上面板缺貨，導致生產比較沒競爭力，但在疫情的衝擊下，近年已陸續把部分產能移到越南，主要以客戶新機種為主，將在下半年陸續量產，佳世達初期考慮將把三分之一產能移去越南，產品主要出口到東南亞、歐洲、美國市場。

佳世達 越南

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