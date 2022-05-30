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永昕董事改選 泰福生技創辦人趙宇天出任獨立董事

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕（4726）今（30）日召開股東常會全面改選董事。本屆當選名單中，美國製藥界傳奇人物、泰福生技（6541）創辦人趙宇天正式出任永昕獨立董事；續任董事長的林榮錦表示，永昕生醫已逐漸成長為專業且受顧客肯定的國際化CDMO公司，同時公司也已接下異體細胞治療與ADC（抗體偶聯藥物）的訂單。

永昕今日全面改選的董事名單中，大多數原任董事續任，為強化董事多元性，曾任元富期貨董事長的高國彬，與政大律師事務所創辦人蔡育盛律師續任獨立董事外，另外也邀請了趙宇天出任永昕獨立董事，該等董事結構，顯示了永昕在後疫情時代全球生物藥CDMO市場上全力衝刺的決心。

為持續推動永昕的轉型，並實現將永昕推向世界舞台的目標，本屆董事會全體推舉由林榮錦擔任董事長。林榮錦表示，永昕三年前決定轉型為專注於生物藥CDMO公司至今，已逐漸成長為專業且受顧客肯定的國際化CDMO公司，目前GMP一廠為即將到來的國際廠查如火如荼地做準備、今年年初開幕的GMP二廠亦蓄勢待發。同時，因應生物藥發展趨勢及顧客需求，永昕也全力朝新興生物藥類型，如細胞治療與ADC(抗體偶聯藥物)藥物前進，目前已接下異體細胞治療與ADC的訂單，這些策略都仰賴多元化董事成員的指導與監督才得以落實。

另外，談起邀請到讓業界眼睛一亮的趙宇天，林榮錦表示，趙宇天三十多年前於美國創立華生製藥，成就有目共睹，2013年又創立生物相似藥的泰福生技，而且趙博士更是一位落實社會責任的企業家，這次有幸邀請到趙宇天，其傳奇般的豐富經驗以及對社會及產業的貢獻，一定可讓永昕更快速成為具國際視野的全球化企業。

趙宇天表示，非常榮幸受邀加入永昕生醫董事會，很高興有此機會貢獻本人在製藥企業方面數十年的經驗，本人也樂意協助台灣的生技公司走向國際，讓國際看到台灣生技公司的實力。

2019年轉型為專注於生物藥CDMO公司的永昕，過去幾年，來自國外客戶的CDMO營收穩定在八成以上，雖然全球依舊籠罩在嚴峻的疫情下，但永昕的既有客戶陸續委託新興產品的開發，包含異體細胞治療與雙特異性抗體；自去(2021)年以來，國內客戶的委託案更是大幅成長。

林榮錦表示，雖然Covid-19疫情仍在全球各地延燒著，但現在正是積極練兵的時候，不論異體細胞治療、ADC或Bispecific antibody（雙特異性抗體），都是永昕要持續投入的新技術與新產品領域。

生技 疫情

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