印太經濟架構沒有台灣 陳冲：面子問題 無損對台經貿

俄烏戰爭硝煙未息，美國總統拜登即訪問亞洲，其重頭戲為邀約13國共同成立的IPEF（印太經濟架構）。拜登之行，被視為繼歐巴馬2016年高舉Rebalance旗幟後，美國第二次大動作「重返亞洲」。

對於5月23日在東京公布的IPEF，台灣方面的感覺應該特別強烈，原先看好者，難免失望、無言，原不看好者，則表現出冷嘲熱諷、果不其然的態度。至於外交部發言人「看報才知」的說法，似乎在字裡行間就顯示了「期待又難掩失意」的心情。對WTO事務熟悉的人士，私下對事件的發展及其結果，多認為不足為奇，甚至覺得是有點鬧劇的戲碼。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，中華民國與WTO前身的GATT，有段眾所周知的恩怨情仇，從1947參與創立、1950被迫退出、1990重新申請加入、到1995年GATT轉型WTO，其詳細經過國內學術機構網站均有臚列。

2002年中華民國以TPKM（台澎金馬關稅領域）名義終於重返WTO，不巧又碰上2003年多哈回合談判觸礁（實際上是確定失敗），所以自本世紀初，不論何黨執政，均早已心知肚明，WTO對台灣的實質意義，只是一塊墊腳石，讓台灣可以援引GATT（關稅貿易總協定）第24條第五項，以及GATS（服務業貿易總協定）第5條第一項，從事區域經濟整合，換言之，台灣參加世界貿易組織，想要發揮功能，就是尋求各種雙邊或多邊的FTA（自由貿易協定），可惜2008年之前，因兩岸關係緊張，只有占貿易額不到0.5%的FTA繳卷，2009以後兩岸情勢稍緩，EFTA、台星、台紐等自貿協定出爐，另有一些具實質意義的協定，也進入評估階段，但其後因兩岸服貿卡關，各種FTA也就無疾而終。

陳冲指出，在此同時，美國亟思沒有中國影響的亞太經貿組織，故用借殼上市方式，取得TPP主導權，嗣並大肆招兵買馬，將四個會員擴充為14個，並展開細節談判，逐步踩進深水區，沒想到川普上任，本於對國際貿易偏執的觀點，就職後即宣布退出TPP （後更名為CPTPP），眾兄弟頓失重心，好在日本接手，終於完成沒有美國的CPTPP。拜登接任總統，雖有人倡議重入CPTPP，但申請程序繁瑣，且對美國欠缺戰略利益，如果另起爐灶，對於手上不欠FTA的美國，IPEF反而成為睥睨亞太的終南捷徑。

然而對美印以外國家，IPEF涵蓋面比不上RCEP，IPEF所主張的四大支柱對多數國家並無直接利益，自然欠缺參與動機，最重要的是，IPEF並非GATT及GATS前述條文所指的自由貿易協定，或關稅同盟，沒有關稅減讓、智財權保護的大菜，受邀各國，食之無味，反應就不熱烈，唯恐被認係反中聯盟。台灣雖鴨子划水，積極表態，但卻看報才知結果，這與美國欲蓋彌彰的遮掩心態，不無關係。

陳冲說，未獲受邀加入IPEF，其實在經貿上對台灣無損，看美國新邀的印度，過去在多哈回合談判中的固執，以及在CPTPP議題上的堅持，都可以知道IPEF的經貿前途多舛，不僅法律上稱不上條約（充其量只是行政協定），關稅上也難有優惠，縱然僥倖獲致協議，在世貿組織也上不了檯面，所以政府除了面子問題外，倒也不必過於在意，不如在供應鏈上另闢蹊徑，組一小型的IPEF，反較實際。

陳冲認為，說實話，對台灣真有意義的，恐怕是對美、歐的FTA，還有就是美國棄之如敝履的CPTPP，至於CPTPP是否海市蜃樓（illusory and unattainable）？那又是另一地緣政治的話題了。