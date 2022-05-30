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家庭看護工轉中階技術人力留台 須有華語或閩南語證明
行政院「移工留才久用方案」於今(2022)年4月30日起上路，勞動部表示，家庭看護工轉中階技術工作，應取得華語文能力測驗口語能力「基礎級」或閩南語語言能力認證(口語以及聽力部分)「基礎級」，並應依「外國人從事家庭看護工作補充訓練辦法」，完成補充訓練達20小時，並檢附結業證明書向勞動部申請聘僱許可。
勞動部近來接獲許多家庭類雇主詢問，如何協助家庭看護工取得20小時專長訓練，以及華語語言能力證明，勞動部作上述回應。
勞動部表示，家庭看護工取得20小時專長訓練，該項訓練課程可參加實體或線上課程，為協助家庭看護工以線上方式進行訓練，勞動部已於跨國勞動力權益維護資訊網站，建置多國語之外籍家庭看護工作補充訓練數位學習專區，提供多國語訓練課程，移工應以健保卡註冊會員資料，於登入後觀看數位學習課程達20小時以上，即可在專區列印結訓證明書，民眾若有數位學習操作的問題，可參考專區上的操作手冊與常見問答。
勞動部表示，家庭看護工取得華語語言能力證明，該項語言檢測係由國家華語測驗推動工作委員會負責，口語測驗「入門基礎級」共有三部分，第一部分為熱身題，目的是使應試者能熟悉測驗方式(不計分)，共2題，例如描述與個人生活相關話題，包括：自我介紹、介紹家人等；第二部分題型為回答問題，共四題，以完整、簡短的句子回答問題；第三部分題型包括經驗描述及影片描述二大題型，共四題，依據題目設定的情境，描述所處環境中熟悉的日常事物或學習經驗，以及描述螢幕上的影片內容。勞動部呼籲，雇主所聘僱之看護工有測驗需求，可至「華語文能力測驗」官網瞭解報考資訊、測驗內容、題型範例、考試技巧、級分範例、通過標準等相關訊息。勞動部已與教育部合作，將增加測驗場次，以滿足看護工轉中階技術人力需求，並協助社福類雇主留用所需人力。
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