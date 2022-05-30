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結盟全球寵物檢測龍頭 ABC-KY獲1200萬美元授權金

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

創新數位生物條碼技術大廠瑞磁生技（ABC-KY）代子公司Applied BioCode公告，修訂與授權客戶—全球寵物檢測龍頭Idexx Technologies（愛德士）之技術授權與供貨合約。

瑞磁表示，根據新協議，瑞磁將旗下數位生物條碼（BMB）的部分製程授權給愛德士用於人類以外動物診斷應用領域內的檢測平台客製化，愛德士將在未來三年內支付瑞磁總額達1200萬美元之技術授權金，未來並可向瑞磁採購包含瑞磁專利技術在內的數位生物條碼晶圓。

瑞磁表示，至於在光學分析儀、BMB等產品部分，維持原協議繼續供貨，在新增的技術授權里程碑金挹注下，將有助推升瑞磁整體營收與獲利表現

瑞磁指出，BMB是公司自行開發的多元檢測平台，自2017年與愛德士首次簽署供貨合約以來，連年提高對BMB、試劑耗材與光學分析儀的採購量，並開始在美國多家參考實驗室逐步啟用血清檢測。

瑞磁也說，此次簽約後，預料愛德士對BMB平台的依賴與用量將會大幅提升，包括檢體量更龐大的多元寄生蟲檢測，以及其他創新檢測項目也在持續評估中，預期愛德士未來的採購量體將超越現有BMB採購規模，對於提升公司整體銷售利潤將有正向助益。此簽約將深化瑞磁與愛德士的結盟合作。

寵物 寄生蟲

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