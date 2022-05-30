辦公室全是韓系小姐姐 職場小白穿搭格格不入怎麼辦？

日前有名女網友在104職涯診所發文表示，感覺自己的穿搭在職場裡有點格格不入，自己私下的穿搭是屬於比較歐美風格的，就是可能會比較短或是比較貼身，有些有挖背的洋裝自己也覺得可能會太露，所以會套個外套去中和一下感覺。不過，辦公室裡大部分的女性同事都是偏向韓系小姐姐風，比較端莊有氣質。對此，104職涯診所前輩提供五點建議。

104職涯診所前輩指出，穿得不像自己很沒勁，穿得很像自己又一直被注視格格不入，可以試著找中間之道。

首先，可以問同事，「你們都在哪裡買衣服，很好看是不是很貴啊（之類的）」，從他們買的牌子裡挑幾件你看得比較順眼的單品。第二個建議則是找歐美品牌的上班服，慢慢從學生風轉換。另外，104職涯診所前輩還建議覺得短褲裙子不夠短就不好看，那就穿長褲最保險，還有露跟貼身選一個，不要又露又貼身，或者周一到周四稍微低調保守一點，周五或放假前一天好好做自己。

該名女網友指出，「最近進了新公司工作，人資跟我說上班的服裝不限，穿著舒適即可，但兩個禮拜以來，感覺辦公室裡的女性同事對於我的穿著有點意見，有一次還不小心聽到其他同事在議論我的穿著心裡有點小受傷，想知道新鮮人初入職場，應該要如何處理穿著呢？」

職場來抬槓Line友張宏澤認為，剛進公司不要急著做自己，審慎觀察小心行事不會錯的。

104 FB粉絲頁網友回答則是說，佛要金裝，人要衣裝。職場上公司要有公司裝，穿便裝讓人感覺比較隨便，雖然自己很輕鬆，可是別人會感覺你很隨便，不拘小節。