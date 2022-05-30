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台灣未納入「印太經濟架構」龔明鑫：等待時機突破

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

台灣被排除在「印太經濟架構」(IPEF)首輪成員名單，引發外界質疑。對此，國發會主委龔明鑫日前接受美國之音專訪時表示，台灣不管是經貿條件或供應鏈的戰略重要性，都有資格加入美國所發起的印太經濟架構。

他說，雖然受限於國際政治現實的阻礙，現無法加入，但台灣會持續提升數字經濟、供應鏈韌性、潔淨能源和稅收等面向，並等待時機突破，爭取加入印太經濟框架。

龔明鑫表示，美國透過IPEF展現重返印太的決心，並跨出實質的第一步，以抗衡中國的「一帶一路」或中國主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。他說，台灣有資格、也有意願加入，未來將等待時機突破。

龔明鑫表示，「台灣在經貿上的資格也好、條件也好，或是說我們可以提供的貢獻也好，基本上都是夠資格(加入印太經濟框架)的。國際上有政治上的現實，我們也理解。但是我們就必須更努力，排除這些可能的障礙，就是把自己準備好，總是有一些的時機，可以去做一些突破。」

雖然IPEF的實質規範尚未正式出爐，但龔明鑫表示，台灣未來將繼續提升四大經濟面向，包括數字經濟、供應鏈韌性、潔淨能源與高標準基礎建設、以及稅務與反貪腐等議題，以積極營造加入IPEF的條件。

龔明鑫表示，上述四個面向台灣一直都在準備，所有的區域組織或區域整合，只要對全世界有貢獻的，台灣都願意加入。台灣是有實力在供應鏈裡面扮演關鍵性角色，尤其2016年更進一步布局5+2的產業，更新興的一些產業，包括物聯網(IOT)、智能聯網(AIOT)，研發出智慧城市。智慧機械也研發出很多的智慧工廠相關的解決方法，都有助於將來在新的供應鏈裡面產生很重要的角色。

龔明鑫指出，美中貿易戰後，台商啟動供應鏈重組，也配合美國的「清潔網絡倡議」，將資通訊產品、半導體業部分產線，從中國逐漸移回台灣，部分產業也擴大佈局，往其他東南亞國家、墨西哥或中東歐發展，以提升供應鏈的韌性。他說，台灣和多國的雙邊產業合作與經貿發展，已小有成果，未來將積極發展多邊關係。

龔明鑫強調，以前中國在歐洲的經營比較久，現在很多(歐洲)國家也會排除政治上障礙，開始跟台灣談合作，甚至於有一些國家還因此可能被中國懲罰，包括立陶宛等。但是他們還是認為，這不僅僅是商業上的發展，甚至於是價值的、立場上的一致性。「我們就是持續的往這個方向，時機一到，就會水到渠成。」

龔明鑫 美國

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