長榮海運總經理謝惠全 28字點出對海運市場的持續看好

長榮海運30日股東會，全球海運市場的變動，還是所有股東關心的議題，總經理謝惠全用28個字點出對於海運市場的持續看好，「陽光總在風雨後，淡季低點已渡過，縱有通膨戰事擾、全年營收仍看好」。

展望2022下半年市場前景，謝惠全表示，「陽光總在風雨後，淡季低點已渡過，縱有通膨戰事擾、全年營收仍看好」，隨著越來越多國家採取與病毒共存的政策，疫情對經濟活動的衝擊已經逐漸降低。雖然俄烏戰爭引發油價上漲與通膨疑慮，IMF四月發布的世界經濟展望報告(World Economic Outlook)對今年的經濟成長仍然維持正向預期。另外，美國宣布調降中國商品的進口關稅，對於抑制通膨、提振消費需求也可帶來正面效應。

今年四月、五月受中國疫情封控等因素影響，運價在短期間回檔，但近期已經止跌。隨著上海解封，供應鏈復工，預期貨量將恢復成長動能。另外，隨著美國線新約於五月生效，本公司新船持續交付，有助於挹注下半年的營運表現，市場進入第三季傳統旺季之後，營收可望回升。

長榮目前營運船隊共計203艘，運能153.7萬 TEU，其中137艘配備脫硫器，運能占比為76.4%，未來隨著新船交付，這項比率將持續提升。今年以來油價大幅上漲，但隨著高、低硫油價差擴大，可望凸顯本公司船隊的競爭力。

長榮海運已簽約的新船訂單尚有57艘待交，運能約55萬TEU，隨著新船投入營運，將持續升級各航線的船型，汰換老舊船舶，交船時程規劃如下。

2022年底前預計有9艘新船交付，新增運能約10.8萬TEU。2023年預計有6艘新船交付，新增運能約8.7萬 TEU。2024年預計有22艘新船交付，新增運能約23萬 TEU。2025年預計有14艘新船交付，新增運能約8.8萬 TEU。2026年預計有6艘新船交付，新增運能約3.7萬TEU。