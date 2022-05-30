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八成四上班族遇過職場小人 最常遇到的是「這類型」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

關於端午節的由來，讓人想起屈原的忠臣故事，當然在這歷史典故的背後，他們更飽受奸臣角色的傷害，借古鑑今，根據yes123求職網今（30）日發布的調查發現，回顧整個職涯，有高達84.3%的上班族表示，曾經遇過「職場小人」，至於最常遇到的職場小人類型，則是「雙面人」。

此外，此次調查也顯示，因為覺得老闆或主管「決策錯誤」，仍有六成八的上班族透露，「曾經主動」向他提出建言：結果其中有35.1%「獲得採納」；36.8%屬於「沒獲得採納，但也沒被責難」；以及28.1%「沒獲得採納，還被責難」。

至於曾經遇過的「職場小人」，在可複選狀況下，主要類型依序有：「雙面人型：人前看似和善，背後心機超重」(77%)、「仗勢欺人型：自認有上司當靠山，假傳命令給其他人」(58.3%)、「喜歡八卦型：不論同事的私事、公事，無忌諱轉述給別人聽或批評」(57.1%)，以及「推託卸責型：把難事推給別人處理，把黑鍋推給別人背」(56%)、「挑撥離間型：在同事之間故意亂傳話、顛倒是非，使自己被人誤會」(46.6%)。

更糟糕的是，若回顧整個職涯，還有四分之三的上班族透露，曾經被「辦公室謠言」中傷過；其中甚至有33.8%表示，「有因此」導致離職。

整體而言，自認對目前任職公司忠誠度「高」的，僅佔18.3%；代表其餘的81.7%，自認目前忠誠度「不高」，而且又分成： 48%是「不高，所以已有離職念頭」；33.7%是「不高，但尚未有離職念頭」。

這其中又有83.1%透露，「加薪」能提高自己的「忠誠度」，不過平均月薪要調5,149元，認為要加「一萬塊(含)以上」的，甚至佔了19.2%。若以「官方經常性薪資」44,216元估算，大概需要調薪11.6%。

針對前述的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業若想追求永續經營、業績長紅，老闆與高階主管的決策，千萬不能專斷獨行，要有接受「忠言」的雅量；假如刻意抹煞或處分有特殊意見的同仁，變成「一言堂」的辦公室氛圍，最終將導致真正的人才，紛紛「掛冠求去」。

楊宗斌進一步表示，真正的「職場忠臣」，不能和其他同事一樣，只看「從眾效應」行事，反而要當起「烏鴉型」員工，對錯誤決策提出異議；當與上司看法相左時，先不要意氣用事，冷靜提出像是數據分析或同業案例，能替企業前途想更遠的，甚至準備好兩種以上的替代方案，提供公司高層參考。

只是在另一方面，若不幸遭受「職場小人」或辦公室謠言傷害，結果導致公司損失都算在自己身上，此時絕對不要忍氣吞聲背黑鍋，一定要明確且公開抗拒，並且「向上」表達不滿，釐清責任歸屬。

上述調查是由yes123求職網於2022年5月12日到5月25日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,292份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業有效問卷共993份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。

職場 求職

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