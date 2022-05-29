油價再降 中油：汽、柴油各調降0.1元

新冠肺炎疫情影響最嚴重的當屬內需產業，在2020年疫情初期讓餐飲業營業額超越了2013年SARS的年減幅度後，去年經歷三級警戒，再刷新史上最慘紀錄。2022年，當歐美國家與部分亞洲鄰近國家已經恢復日常時，台灣卻還在「共存」的過渡期，餐飲業因民眾自肅而再度陷入泥淖。不過，經濟部統計處認為，這次不會像過去這麼慘，原因竟然是因為「民眾更苦了」。

2022-05-29 11:00