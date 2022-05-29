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油價再降 中油：汽、柴油各調降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。聯合報系資料照
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。聯合報系資料照

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。

台灣中油表示，本週受德國力主歐盟通過禁運俄油計畫及北半球進入夏季駕車出遊旺季等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.87美元，新台幣兌美元匯率升值0.205元，國內油價依公式計算漲幅為0.80%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.3元及6.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收4.9元及6.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.4元及6.9元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.1元。

國際油價 中油

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