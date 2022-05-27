快訊

影帝罹癌化療又確診新冠 與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

經濟成長率保4有難度！主計長朱澤民目標「比全球好」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院主計總處主計長朱澤民。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院主計總處主計長朱澤民。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

行政院主計總處今（27）日公布最新經濟預測，下修2022年全年經濟成長率為3.91%，較上次預測的4.42%下修0.51個百分點，面對「保四」無望，主計長朱澤民表示，雖然目前預測指數未達4，但也相當接近了，但要優於全球經濟成長率沒問題。

根據 IHS Markit 5 月最新資料，雖各國逐漸放寬防疫管制及開放跨境旅遊，有助經濟擺脫疫情陰霾，但俄烏戰事僵持衝擊國際能源及原物料市場，美國因應通膨的升息循環造成金融市場震盪，加上中國大陸封控措施為全球恢復中的供應鏈秩序再添變數，均約制經濟成長力道，預測今年全球經濟成長 2.9％。

而台灣目前最新出爐的經濟成長率為3.91%，雖比上次預測下修，但能看出比起全球經濟成長率高出1%，朱澤民說，雖然台灣目前的經濟成長率下修，主要是因4月受到國內疫情、中國大陸封控、俄烏戰爭、美國升息等因素影響所致，但對台灣的外貿易的輸出實質成長率還是成長5.85%，較上期預測上修0.32個百分點。再加上流行疫情指揮中心預估台灣疫情已進入高原期，接下來有望趨緩下來，接下來就會朝向解封方向前進，屆時國內的民間消費就能帶動起來。

對於第3、第4季是否能夠樂觀看待？朱澤民也強調，雖然這次的預測無法突破4%，但也相當接近4了，當然還是會希望經濟成長率可以越高越好，但在全球情況都不樂觀的狀況時，硬要把4%當作門檻也不一定能達到，因此只能期望能高於IHS所預估的全球經濟成長率2.9%，且這目標是滿有希望的。

經濟成長率 美國升息 朱澤民 通膨

延伸閱讀

保4不成 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%

三星今年手機產量目標傳將下修10% 通膨和戰爭重創需求

楊金龍：今年GDP恐難保4 全年CPI漲逾2%

趙少康批7月降級不公布確診數是為選舉 陳時中回應了

相關新聞

保四沒了！主計總處下修今年GDP到3.91%

保4沒了！行政院主計總處今天更新GDP預測，今年GDP成長率為3.91%，較二月的4.42%大幅下修0.51個百分點，主...

國發會景氣分數跌跌不休 4月只剩28分、下行風險續增

國發會今（27）日發布4月景氣燈號，因領先指標持續下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月31分一口氣又再減少3分...

電動車省錢福音！台電專設電表與電價 最高四倍價差

台灣2050淨零排放路徑中，規劃於2040年新售汽車全面電動化，而電動車車主最關心的議題之一，就是住宅大樓充電裝置。台電...

廠商信心動搖？調查：認為景氣好轉企業掉8個百分點

本土疫情大爆發，今（27）日確診人數、中重症及死亡人數全創新高，廠商看待景氣的信心也開始動搖了。根據1111人力銀行今發...

通膨壓力大！主計總處大幅上修全年CPI為2.67%

台灣通膨壓力節節高升，四月消費者物價指數（CPI）年增率已經飆上3.38%，主計總處今天最新預測果然大幅上修今年CPI年...

保4不成 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%

行政院主計總處今（27）日公布最新經濟預測，下修111年全年經濟成長率為3.91%，較2月份預測的4.42%下修0.51...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。