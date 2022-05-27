經濟成長率保4有難度！主計長朱澤民目標「比全球好」

行政院主計總處今（27）日公布最新經濟預測，下修2022年全年經濟成長率為3.91%，較上次預測的4.42%下修0.51個百分點，面對「保四」無望，主計長朱澤民表示，雖然目前預測指數未達4，但也相當接近了，但要優於全球經濟成長率沒問題。

根據 IHS Markit 5 月最新資料，雖各國逐漸放寬防疫管制及開放跨境旅遊，有助經濟擺脫疫情陰霾，但俄烏戰事僵持衝擊國際能源及原物料市場，美國因應通膨的升息循環造成金融市場震盪，加上中國大陸封控措施為全球恢復中的供應鏈秩序再添變數，均約制經濟成長力道，預測今年全球經濟成長 2.9％。

而台灣目前最新出爐的經濟成長率為3.91%，雖比上次預測下修，但能看出比起全球經濟成長率高出1%，朱澤民說，雖然台灣目前的經濟成長率下修，主要是因4月受到國內疫情、中國大陸封控、俄烏戰爭、美國升息等因素影響所致，但對台灣的外貿易的輸出實質成長率還是成長5.85%，較上期預測上修0.32個百分點。再加上流行疫情指揮中心預估台灣疫情已進入高原期，接下來有望趨緩下來，接下來就會朝向解封方向前進，屆時國內的民間消費就能帶動起來。

對於第3、第4季是否能夠樂觀看待？朱澤民也強調，雖然這次的預測無法突破4%，但也相當接近4了，當然還是會希望經濟成長率可以越高越好，但在全球情況都不樂觀的狀況時，硬要把4%當作門檻也不一定能達到，因此只能期望能高於IHS所預估的全球經濟成長率2.9%，且這目標是滿有希望的。