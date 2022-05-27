快訊

影帝罹癌化療又確診新冠 與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通膨壓力大！主計總處大幅上修全年CPI為2.67%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣通膨壓力節節高升，主計總處今（27）日最新預測大幅上修今年CPI年增率為2.67%。記者季相儒／攝影
台灣通膨壓力節節高升，主計總處今（27）日最新預測大幅上修今年CPI年增率為2.67%。記者季相儒／攝影

台灣通膨壓力節節高升，四月消費者物價指數CPI）年增率已經飆上3.38%，主計總處今天最新預測果然大幅上修今年CPI年增率為2.67%，較二月預測1.93%上修0.74個百分點。主計長朱澤民表示，由於俄烏開戰導致全球石油價格上漲，近期油價102.4美元較二月預測值83.6美元，大增18.8美元，廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價，因此上修全年CPI，估第二季是高點。

至於台灣是否會出現停滯性通膨？朱澤民表示，目前通膨問題是能源及國際農產品價格上升，但我國石油進口值占GDP比重已往下降，我國對石油進口依賴度也不如以往，因此油品價格對物價衝擊，不會到1970、1980年代那麼嚴重；另一方面，國內經濟體質已改善，產能擴充及生產力提升都改善，今年經濟預測還有3.91%，經濟不可能有停滯現象。

主計總處今天將全年CPI年增率上修為2.67%，較二月大幅上修0.74個百分點，主要是參考國際機構預測及近期油價走勢，設定111年OPEC油價每桶102.4美元，較111年2月預測上調18.8美元。

至於躉售物價指數(WPI)，因為俄烏戰事進一步推升原已居高的國際原油與農工產品價格，加上新台幣匯率貶值，國內廠商進口成本續增，預測111年WPI上漲11.22％，也較二月預測大幅上修7.76個百分點。在預期廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價情況下，上修今年全年CPI年增率將達2.67％。

朱澤民表示，相對歐美高通膨，IIHS Markit預測全球CPI是6.7%，台灣全年2.67%已經是蠻好的數字，雖高於香港的2.3%，但比南韓4/4%、新加坡4.8%都低。而且預估戰事若從高點往下，CPI高點也會落在第二季。

CPI 通膨 消費者物價指數

延伸閱讀

保4不成 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%

三星今年手機產量目標傳將下修10% 通膨和戰爭重創需求

因應通膨元…蘋果零售店員工 時薪上調至22美元

全球資金流向大風吹 未來兩個月是通膨轉折關鍵

相關新聞

保四沒了！主計總處下修今年GDP到3.91%

保4沒了！行政院主計總處今天更新GDP預測，今年GDP成長率為3.91%，較二月的4.42%大幅下修0.51個百分點，主...

國發會景氣分數跌跌不休 4月只剩28分、下行風險續增

國發會今（27）日發布4月景氣燈號，因領先指標持續下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月31分一口氣又再減少3分...

電動車省錢福音！台電專設電表與電價 最高四倍價差

台灣2050淨零排放路徑中，規劃於2040年新售汽車全面電動化，而電動車車主最關心的議題之一，就是住宅大樓充電裝置。台電...

廠商信心動搖？調查：認為景氣好轉企業掉8個百分點

本土疫情大爆發，今（27）日確診人數、中重症及死亡人數全創新高，廠商看待景氣的信心也開始動搖了。根據1111人力銀行今發...

通膨壓力大！主計總處大幅上修全年CPI為2.67%

台灣通膨壓力節節高升，四月消費者物價指數（CPI）年增率已經飆上3.38%，主計總處今天最新預測果然大幅上修今年CPI年...

保4不成 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%

行政院主計總處今（27）日公布最新經濟預測，下修111年全年經濟成長率為3.91%，較2月份預測的4.42%下修0.51...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。