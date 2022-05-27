通膨壓力大！主計總處大幅上修全年CPI為2.67%

台灣通膨壓力節節高升，四月消費者物價指數（CPI）年增率已經飆上3.38%，主計總處今天最新預測果然大幅上修今年CPI年增率為2.67%，較二月預測1.93%上修0.74個百分點。主計長朱澤民表示，由於俄烏開戰導致全球石油價格上漲，近期油價102.4美元較二月預測值83.6美元，大增18.8美元，廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價，因此上修全年CPI，估第二季是高點。

至於台灣是否會出現停滯性通膨？朱澤民表示，目前通膨問題是能源及國際農產品價格上升，但我國石油進口值占GDP比重已往下降，我國對石油進口依賴度也不如以往，因此油品價格對物價衝擊，不會到1970、1980年代那麼嚴重；另一方面，國內經濟體質已改善，產能擴充及生產力提升都改善，今年經濟預測還有3.91%，經濟不可能有停滯現象。

主計總處今天將全年CPI年增率上修為2.67%，較二月大幅上修0.74個百分點，主要是參考國際機構預測及近期油價走勢，設定111年OPEC油價每桶102.4美元，較111年2月預測上調18.8美元。

至於躉售物價指數(WPI)，因為俄烏戰事進一步推升原已居高的國際原油與農工產品價格，加上新台幣匯率貶值，國內廠商進口成本續增，預測111年WPI上漲11.22％，也較二月預測大幅上修7.76個百分點。在預期廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價情況下，上修今年全年CPI年增率將達2.67％。

朱澤民表示，相對歐美高通膨，IIHS Markit預測全球CPI是6.7%，台灣全年2.67%已經是蠻好的數字，雖高於香港的2.3%，但比南韓4/4%、新加坡4.8%都低。而且預估戰事若從高點往下，CPI高點也會落在第二季。