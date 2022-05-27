中鼎前四月在建工程達3,174億元 寫歷史次高

國內最大統包商中鼎（9933）今（27）日召開今年第2次法說會，中鼎近年積極布局綠色技術、低碳與環保工程，自2015年來，綠能在建工程成⾧450%，中鼎指出，截至今年4月，在建工程達3,174億元，為歷史次高，新簽約金額為230億元，帶動顯著營收，前四月營收為299億元，年增58.03%，創歷史新高。

中鼎從煉油、石化領域起家，並成功拓展至軌道交通、電廠、環境、⼀般工業及交通建設等各項業務範圍，近年更進軍高科技產業，包括與台積電合作赴美建廠等，取得不少高科建廠專案工程。

中鼎今年前四月新簽約額達230億元，在手工程涵蓋潔淨能源、美國、中國大陸、水資源投資、廢棄物處理、軌道運輸、高科技等七大領域，其中以高科技、煉油石化為為最大宗，分別佔比44%、30%。

中鼎集團總經理陳裕仁指出，在建工程維持高檔，未來一年潛在商機達5,250億元，今年以來公司逐步成長，首季由於國際情勢，像俄烏戰爭、升息等，導致業主部分標案遞延，預期主要大型工程新簽約案，在第2季、第3季有望邁向新高峰，另外，面對缺工問題，中鼎擁有3000個外勞配額，工期影響不至於過大，未來審慎樂觀。

中鼎積極布局綠能領域，未來是否會有自建綠能電廠計畫，中鼎回應，旗下子公司昱鼎參與太陽能光電領域投資開發累積已有128.3MW，另子公司崑鼎也會積極往太陽能、風電兩大方向布局，不僅會積極爭取風電統包工程，也會審慎評估風電投資機會，朝綠能電廠方向繼續前進。

中鼎第1季稅後純益11.48億元，年增389%，創同期歷史新高，每股稅後純益1.5元，中鼎指出，首季的營收貢獻主要來自於在建工程案量維持高檔，以及業外收入，部分利得來自於銅的避險。