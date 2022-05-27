快訊

影帝罹癌化療又確診新冠 與死神抗戰驚吐「已準備好離開」

中國附醫44例PCR出錯變「陽性」 中市府說話了

中鼎前四月在建工程達3,174億元 寫歷史次高

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
中鼎集團總經理陳裕仁。記者朱曼寧／攝影
中鼎集團總經理陳裕仁。記者朱曼寧／攝影

國內最大統包商中鼎（9933）今（27）日召開今年第2次法說會，中鼎近年積極布局綠色技術、低碳與環保工程，自2015年來，綠能在建工程成⾧450%，中鼎指出，截至今年4月，在建工程達3,174億元，為歷史次高，新簽約金額為230億元，帶動顯著營收，前四月營收為299億元，年增58.03%，創歷史新高。

中鼎從煉油、石化領域起家，並成功拓展至軌道交通、電廠、環境、⼀般工業及交通建設等各項業務範圍，近年更進軍高科技產業，包括與台積電合作赴美建廠等，取得不少高科建廠專案工程。

中鼎今年前四月新簽約額達230億元，在手工程涵蓋潔淨能源、美國、中國大陸、水資源投資、廢棄物處理、軌道運輸、高科技等七大領域，其中以高科技、煉油石化為為最大宗，分別佔比44%、30%。

中鼎集團總經理陳裕仁指出，在建工程維持高檔，未來一年潛在商機達5,250億元，今年以來公司逐步成長，首季由於國際情勢，像俄烏戰爭、升息等，導致業主部分標案遞延，預期主要大型工程新簽約案，在第2季、第3季有望邁向新高峰，另外，面對缺工問題，中鼎擁有3000個外勞配額，工期影響不至於過大，未來審慎樂觀。

中鼎積極布局綠能領域，未來是否會有自建綠能電廠計畫，中鼎回應，旗下子公司昱鼎參與太陽能光電領域投資開發累積已有128.3MW，另子公司崑鼎也會積極往太陽能、風電兩大方向布局，不僅會積極爭取風電統包工程，也會審慎評估風電投資機會，朝綠能電廠方向繼續前進。

中鼎第1季稅後純益11.48億元，年增389%，創同期歷史新高，每股稅後純益1.5元，中鼎指出，首季的營收貢獻主要來自於在建工程案量維持高檔，以及業外收入，部分利得來自於銅的避險。

綠能 太陽能

延伸閱讀

台南運河沿岸積水原因竟是水閘門感應故障

開車注意！5月30-31日國1斗南交流道北入環道夜間封閉

港方艙員工遭爆「領11萬打麻將」 煮火鍋煮到跳電惹議

日經直擊鳳凰城台積電：在美工程落後缺工卡在3大問題

相關新聞

保四沒了！主計總處下修今年GDP到3.91%

保4沒了！行政院主計總處今天更新GDP預測，今年GDP成長率為3.91%，較二月的4.42%大幅下修0.51個百分點，主...

國發會景氣分數跌跌不休 4月只剩28分、下行風險續增

國發會今（27）日發布4月景氣燈號，因領先指標持續下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月31分一口氣又再減少3分...

電動車省錢福音！台電專設電表與電價 最高四倍價差

台灣2050淨零排放路徑中，規劃於2040年新售汽車全面電動化，而電動車車主最關心的議題之一，就是住宅大樓充電裝置。台電...

廠商信心動搖？調查：認為景氣好轉企業掉8個百分點

本土疫情大爆發，今（27）日確診人數、中重症及死亡人數全創新高，廠商看待景氣的信心也開始動搖了。根據1111人力銀行今發...

通膨壓力大！主計總處大幅上修全年CPI為2.67%

台灣通膨壓力節節高升，四月消費者物價指數（CPI）年增率已經飆上3.38%，主計總處今天最新預測果然大幅上修今年CPI年...

保4不成 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%

行政院主計總處今（27）日公布最新經濟預測，下修111年全年經濟成長率為3.91%，較2月份預測的4.42%下修0.51...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。