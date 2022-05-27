保四沒了！主計總處下修今年GDP到3.91%

保4沒了！行政院主計總處今天更新GDP預測，今年GDP成長率為3.91%，較二月的4.42%大幅下修0.51個百分點，主要是新一波疫情重傷民間消費。對於今年還有機會保四？主計總處主計長朱澤民表示，目前重點是經濟成長率要比全球經濟成長率高，如果全球經濟都低，台灣硬要以4%為目標，也不一定能達到。但目前全球經濟預測是2.9%，台灣3.91%還比全球高1個百分點。

主計總處今天舉行國民所得評審會議，審議111年Q1GDP初步統計、110年Q4修正，以及111年經濟預測。

110年第4季初步統計經濟成長率為5.32％，較111年2月初步統計上修0.46個百分點，主要是民間投資成長率表現超乎預期，上修3.55個百分點；去年全年經濟成長率6.57％，上修0.12個百分點。

111年第1季GDP初步統計經濟成長率為3.14％，較111年4月概估數(3.06％)上修0.08個百分點。預測111年經濟成長3.91％，較111年2月預測4.42％下修0.51個百分點。

主計總處表示，今年台灣對外貿易部分，全球經濟成長步伐因俄烏戰爭、美國等為因應通膨調升利率，與中國大陸封鎖控制措施而放緩，但新興科技應用及企業數位轉型需求殷切，驅動許多終端產品半導體含量提高，加上國內技術領先業者持續擴充先進製程產能，可望維繫我國電子零組件出口優勢；另各國落實基礎建設、企業為強化供應鏈韌性而多元布局或回補庫存，以及產品價格走高，出口可望續呈增勢，預測全年商品出口5,116億美元，年增14.62％；但中國大陸封控及終端消費產品需求放緩，將約制三角貿易淨收入表現。併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出實質成長5.85％，較2月預測上修0.32個百分點。

但民間消費部分，4月爆發新一波本土疫情後，民眾自主減少社交接觸，影響零售、餐飲及旅遊等民生經濟活動，汽車供應未見改善以及股市交易清淡，影響消費成長。預測今年民間消費實質成長3.10％，較2月下修2個百分點。

今年經濟成長動能靠外需還是內需？朱澤民表示，今年經濟成長3.91%中，內需貢獻仍占2.36百分點、國外需求1.55個百分點，內需仍扮演重要角色。