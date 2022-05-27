電動車省錢福音！台電專設電表與電價 最高四倍價差

台灣2050淨零排放路徑中，規劃於2040年新售汽車全面電動化，而電動車車主最關心的議題之一，就是住宅大樓充電裝置。台電今（27）日於台北市區營業處舉辦「電動車充電示範場開幕儀式」，宣布充換電設施電價將於5月30日正式上路，具有「低基本費、高價差、離峰長」三大特色，離峰、尖峰時段最高可達4倍價差。

開幕儀式有經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生、總經理王耀庭及電動車、充電及設備廠商與相關公協會等各界貴賓參加，這座全國首座整合既有地下停車場的「電動車智慧充電示範場」，今正式啟用，將作為住宅用充電樁設置範例，展示專設電動車電表整合充電設施線路，搭配EMS(Energy Management System)電能管理系統，提供可兼顧安全美觀及智慧管理的住宅充電新模式，並正式公布充換電設施電價。

新充電椿專用電價參考國際電業作法，適合用電需求高且訂有契約容量的充換電設施用戶，包含集合住宅停車場充電樁(如社區大樓管委會)、電動汽車充電站(如公有停車場及私有充電站)及電動機車電池交換站等。

充換電設施電價中基本電費大減80%，大幅降低用戶固定費用負擔，同時拉大尖離峰用電價差達每度6元以上、高達四倍，引導鼓勵用戶於離峰時間充電。台電說明，以夏月為例，尖峰時段為平日下午4時到晚間10時的供電夜尖峰時間、每度8.35元，其他時間是離峰時段，多達18小時，每度僅2.05元。

中華民國物業管理經理人協會理事長高敏瀞表示，對於社區大樓來說，最大的阻礙是老舊社區在充電系統初期建置成本就要上百萬元，大多為硬體設備上的開支；不過，充電設備廠商現在提出「租賃制」的方案，可能會降低初期成本。至於新社區大樓，近年都有配備裝設充電樁的條件，成本大多由建商吸收。

台電指出，社區大樓停車場初期申請智慧電動車用的電表，經過EMS智慧管理和水電商的匯流排設計規劃，每個電表最多可以擴增到30到40輛電動車充電使用，彈性很大，便於應對未來電動車增加趨勢的需求。

台電說明，用戶可於台電官網電動車用電業務專區或洽各地區營業處進一步了解專用電價內容，後續也將推出電價資費試算服務。