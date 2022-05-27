保4不成 主計總處下修今年經濟成長率至3.91%
行政院主計總處今（27）日公布最新經濟預測，下修111年全年經濟成長率為3.91%，較2月份預測的4.42%下修0.51個百分點，每人GDP3萬3,649美元，CPI上漲2.67%，上修0.74個百分點。
【中央社／台北27日電】
主計總處今天公布2022年經濟成長率預測，受到國際局勢動盪、國內疫情升溫等因素影響，大幅下修經濟成長率0.51個百分點、滑落至3.91%，宣告經濟成長「保4」落空。
主計總處2月下旬發布經濟預測時，估今年經濟成長率為4.42%，消費者物價上漲率（CPI）則為1.93%。
沒想到俄烏戰爭爆發，國際政經局勢動盪且大宗原物料價格飆高，讓通膨壓力愈來愈大，連帶影響台灣經濟表現，此外，國內疫情升溫，也衝擊消費動能；主計總處今天因而下修今年經濟成長率預測值，CPI則上漲2.67％，上修0.74個百分點。
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