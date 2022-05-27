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黑松加速保健布局 人蔘精、葉黃素獲世界「金獎」肯定

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
加速保健品佈局，黑松生技H+兩項產品獲2022年世界品質評鑑大賞「金獎」肯定。圖／黑松提供
加速保健品佈局，黑松生技H+兩項產品獲2022年世界品質評鑑大賞「金獎」肯定。圖／黑松提供

隨著本土疫情升溫，保健食品需求持續強勁，黑松（1234）持續加速保健食品布局，以「黑松生技H+」品牌推出「黑松人蔘精」及「黑松葉黃素濃縮精」，兩項產品更雙雙於今年榮獲2022年Monde Selection世界品質評鑑大賞「金獎」，即日起至6月5日推出「賀雙金！現折200限時優惠」。

黑松跨足保健食品市場有成，自去年上市至今的「黑松人蔘精」及「黑松葉黃素濃縮精」，已獲得多項大獎肯定，包括SNQ國家品質標章、經濟部新味食潮獎等，近期更從將近100個國家、3,000多件產品中脫穎而出，獲得2022年Monde Selection世界品質評鑑大賞「金獎」，品質深受海內外專家肯定。

現代人生活、工作壓力漸大，3C更是無可避免的需長時間使用，黑松生技H+時刻關注國人需求所研製的「黑松人蔘精」及「黑松葉黃素濃縮精」，黑松人蔘精嚴選五種道地蔘，並引進日本「IZUMI多功能萃取機」專利萃取技術，六道萃取工法讓每條人蔘精含高達79%的高濃度人蔘液，又以冷凝回收技術完整保留原始的蔘香風味，讓人蔘精好喝回甘不苦澀。

「黑松葉黃素濃縮精」則嚴選經實證有感的成分，以綜合複方搭配多種關鍵成分，包含美國專家推薦的FloraGlo®游離型明星葉黃素、日本百年大廠KEWPIE第二代微生物發酵型玻尿酸以及紅藻蝦紅素、藍莓、枸杞、維生素A等，一次補充每日所需的晶亮營養素。為保證「舌尖上的安全」，「黑松葉黃素濃縮精」更通過411道高標安全檢驗，就連素食者也可安心選擇。同時，「一撕即飲」的包裝設計更是解決現代人忙碌、無暇保養的貼心巧思。

黑松 葉黃素 保健食品

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