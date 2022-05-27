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視疫情為常態風險 7成1企業依照原定計劃調薪

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
上班族示意圖。 圖／pakutaso
上班族示意圖。 圖／pakutaso

新冠肺炎單日確診人數一度衝破9萬大關，讓國內景氣充滿不確定性，國發會最新公布的景氣燈號，已經由代表轉向的黃紅燈轉為綠燈，景氣下行風險高，會不會影響企業第二季的徵才意願呢？1111人力銀行「企業第二季徵才暨加薪調查」，6成3廠商看好第二季景氣，較第一季降8百分點，對第二季景氣最樂觀的產業為資訊科技業

面對疫情再起，是否影響企業的調薪計畫？調查結果顯示，7成1的企業表示會依照原定計劃調薪，另外2成9的企業只要疫情再起就會重新檢討調薪計畫，依照原定計畫的企業居多，示為新冠肺炎疫情已經持續2年，企業端面臨的影響和去年三級警戒強度不同，加上目前對應病毒的模式已經由清零轉為共存，企業營運方式也不斷動態修正，企業在提出年度計畫、調薪等重大策略前，早已把疫情的衝擊納入常態風險當中，大幅降低疫情再起加薪翻盤的機率。

根據1111人力銀行的調查，企業對第二季的表現轉趨持平，和前一季相較正面看待景氣的企業為6成3，其中包括5成認為景氣持平，還有1成3的企業認為景氣會好轉，和第一季相比認為景氣好轉的企業減少了8個百分點，顯示疫情擾亂下，企業對景氣的看法也略趨保守，從交叉分析來看，對第二季景氣最樂觀的產業為資訊科技業。

詢問企業第二季的徵才意願，6成5的企業有意開缺，雖然比起今年第一季的6成6微降，但過往經過年後的大舉徵才，6成5企業開缺徵才，和往年相比呈現出持平的狀況，顯示疫情肆虐長達兩年，對企業來說疫情造成的衝擊已經逐漸放緩，徵才與否將逐步回歸產業本身的人才需求。從產業來分析，徵才意願最高的產業分別為，資訊科技業及營建不動產業。

1111人力銀行媒體中心總監陳尹柔表示，由於半導體廠接單續強，供不應求的情形會延續到2023年，業績暢旺也帶上下游產業的人才需求，根據1111人力銀行的求才數據顯示，科技業工作機會就高達16萬筆，可以看出科技業對人才迫切的需求。1111人力銀行更成立「台灣科技人才發展中心」，與資策會等培訓機構合作，結合業師開班授課，想投入科技業的求職者，可以報名相關培訓課程，為投身科技業做準備。

陳尹柔表示，3月份六都買賣移轉棟數才創下11年新高，但營建不動產業除了第一線的業務銷售人員之外，長期以來更缺乏的是技術類的人才，在台商回流設廠影響下，營造業者出現史上最大缺工潮。根據勞動部的統計資料，營建業的缺工數高達2萬5,758人，比起去年同期增加了1萬1千多人，缺工數成長近8成。

除了廣邀人才之外，不少企業會以加薪作為留才的方式，在此次調查中有4成4的企業在今年第二季有調薪留才的規劃，平均的調薪幅度為4.1%，其中有2成6全面調薪，另外1成8的企業則是部分調薪。

景氣燈號 科技業 加薪

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