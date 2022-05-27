電動車充電樁設置難 台電提出兩個「專用」作解方

據交通部統計，4月底數量已接近60萬輛。因應電動車需求，台電今（27）日針對電動車提出「專設電表」及「專用電價」兩大政策。台電表示，專設電表可解決既有大樓設置充電系統的拉線複雜度，電動車專用電價則是透過時間電價來鼓勵車主選擇離峰充電，離尖峰時間價格將差到四倍之多。

台電今日啟用全國首座整合既有地下停車場的「電動車智慧充電示範場」，現場展示專設電動車電表整合充電設施線路，搭配EMS電能管理系統，並正式公布充換電設施電價。

台電說明，既有家戶電表增設線路到充電樁，不僅導致紛雜管線破壞公共空間美觀，更恐影響民眾家戶用電安全。對此，台電提出專設電動車電表供電，同步配置專用配電迴路，形容就像是建立起電路統一匯流的「高速公路」，直接連接到充電樁，而非住戶自行開闢「道路」。

另外，台電首度推出充換電設施電價，搭配專設電動車電表、電能管理系統（EMS），具「低基本費、高價差、離峰長」三大特色，用戶可彈性選擇充電時間，離峰時間充電（夏月：晚上10點至下午4時、非夏月：晚上9點至下午3點），即可享電費優惠約每度2元的電價，價格為離峰每度8元的電價的四分之一。

經濟部長王美花致詞表示，台灣電動車的數量相較很多先進國家來得少，但每年都還是可以看到跳躍式增長，因此如何建置搭配電動車的充電樁是政府重大任務。她提到，首先再充電樁規格方面，因為在較台灣普及的CCS1與較新型的CCS2難以取捨，因此最終訂出彈性，也就是CCS1+1，解決充電介面問題。

而在充地樁數量，王美花說絕大部分是由交通部主責，如交通部與地方政府協調停車場及路邊設置充電樁數量；經濟部則會集中在國營事業設置充電樁，除了中油積極評估如何在加油站增設充電樁，也已請經濟部能源局鬆綁法規修法，得以在安全允許範圍內讓加油站擴充充電樁，相信只要政府提供良好的地點讓廠商可以來設置。

至於住宅充電樁，王美花說，台灣多屬集合式住宅，內政部營建署於2019年修正「建築技術規則」，要求新型大樓預留電動車充電樁線路、接頭，但既有大樓就必須克服更多限制；對此，台電才須提出兩項新做法解決問題。不僅解決配線複雜問題、精準計算電動車用戶使用電價。

而給業者提出誘因，台電參考國際作法提出時間電價，其中電價價差可以差到四倍之多；不僅隨著愈來愈多再生能源，運用多出來的綠能充電將是雙贏，時間電價也可以促使民眾分散充電的時間。

對於電動車採用時間電價規劃，台電總經理王耀庭說明，台電希望所有電動車都納入能源管理系統管理，這樣最大的好處就是再生能源發展再多都不擔心，也鼓勵民眾在再生能源發電充裕時充電。

他補充，時間電價離、尖峰價差大，尖峰為8元，離峰2元，兩者相差四倍；而對於EMS系統不包含在家庭用電，他認為，家裡用電一般採累進電價，但電動車電價與工商業用電都採基本電費、流動電價收費，而因電動車充電時間不會太長，所以台電規劃在基本電費方面把電費收費降低八成，從200多元下降到約40多元，流動電費則是離尖峰2元及8元差異。

中華民國物業管理經理人協會理事長高敏瀞則認為，政府因應國際減碳趨勢，確實應該要推動電動車設置，但考量到充電系統初期建置成本就高達上百萬元、空間限制等，對於老舊公寓限制重重。