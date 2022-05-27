國內家庭經濟惡化顯著 「這指標」寫八年多以來的新低

中央大學台經中心今（27）日發布5月消費者信心指數（CCI）為67.81，較上月下降3.96，創二年以來新低。其中，下降幅度最多的「未來半年投資股票時機」指數來到32.9，是19個月以來新低。

此外，值得注意的是「未來半年家庭經濟狀況」5月降幅雖已趨緩，但卻是八年二個月以來的新低。對此，中央大學經濟學系教授吳大任憂心表示，這顯示國內家庭經濟惡化顯著。

針對股市下跌情形，吳大任表示，這已提前反映有部分產業下半年恐怕不大理想的疑慮。此外，今年的經濟成長率原先預期將靠內需繳出亮眼成績單，未料本土疫情再起，民眾自主三級警戒，不少餐廳和內需型服務業都已受到顯著影響，這也直接反映國人對「未來半年國內經濟景氣」的信心，該指數5月下降3.55來到85.85，是下降幅度第三的指標，顯示民眾已對未來景氣有很深的疑慮。

吳大任還表示，國人對於下半年景氣不大樂觀，還可以從「未來半年購買耐久性財貨時機」和「購買房地產時機」看出端倪，二指數分別是9個月和21個月以來的新低，反映政府打炒房、央行升息，已慢慢發酵。

此外，吳大任也提到，原先預期在美、中兩大經濟體需求減弱下，我國出口將可能從第3季開始衰退，未料4月外銷訂單終結連25紅，「出口掉下來」發生的時間點，竟比原先預期的還要早，這也是個警訊。

對於出口反轉幅度的看法，吳大任認為，不會是不好不壞，甚至很有可能從去年的好，變成今年下半年的很不好，主因是全球總需求下降，台灣出口很難不受到打擊。

上述「5月份消費者信心指數調查」是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2022年5月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2810位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。