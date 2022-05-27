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舊大樓改飯店不成？北市店面6.4億轉售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

最新實價揭露，台北市松山區長春路「福里花園大廈」，今年1月一樓店面出現交易，總價6億4845萬元、每坪125萬元，共518.7坪，賣家是天聯資本、買家為一家建設公司。

資料顯示，天聯資本石姓負責人，主要經營飯店商旅，過去曾和元大馬家二代、股市聞人二代成立多家投資公司，積極入手光復南路店面、敦南土地和信義區整棟商辦等精華地段不動產。

房仲表示，根據北市地政雲實價顯示，「天聯資本」在去年8月以21億元買下該華廈1~14樓41戶，總價約21億元，推測是打算改裝為旅館，但可能受阻或改變心意，因此出售一樓。

台灣房屋敦北民生加盟店店東李源豪表示，「福里花園大廈」屋齡約34年，使用分區為第三種住宅區，雖然已達到都更的屋齡門檻，但是換算容積率與建蔽率之後，未來若要都更改建的效益略低。

他表示，這次成交的一樓店面單價125萬元，算是區域中偏低行情。附近店面行情至少200萬元起，主要是因該社區所在位置較缺乏商業機能、人潮少、店面效益不高，買家以6億多高價買進，店面投報率恐不到2%，推估買家應是有其他需求考量而購置。

第一建經研究中心副理張菱育指出，行政院於今年4月初通過平均地權條例修正草案，增訂私法人購買住宅採許可制規定，並限制取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，不過對於購買商用不動產則未有限制。因此接下來法人的資金恐會從住宅轉往商辦市場，但是目前央行已經限縮法人購置不動產貸款成數最多4成，因此要透過購置商辦炒房的機會不高，商用不動產需求仍以實際自用為主。

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