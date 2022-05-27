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立院同意 防疫紓困特別條例及預算延長1年

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
圖為立法院議場。本報資料照片
圖為立法院議場。本報資料照片

疫情持續嚴峻，立法院會今天同意通過，將「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間，落日期限延長1年至明年6月底。

「紓困振興特別條例」施行期間將在今年6月30日屆滿。鑑於疫情在國際間仍屬嚴峻，衡酌國內疫情發展變化快速，很難在6月30日前戛然而止，相關防疫作為及防疫設備、物資以及醫療量能等，都有持續採行與整備的必要，並得繼續執行特別條例相關措施。

行政院4月函請立法院同意特別條例及特別預算施行期間，延長至明年6月30日。立法院長游錫堃昨天召集黨團協商，朝野火速達成共識，今交付院會通過。

立法院通過的紓困預算共8393.39億元，目前剩下約1300多億元。

行政院長蘇貞昌昨天宣布，以助產業、護勞工、減負擔、穩金流等面向進行，總經費345.6億元，預計近90萬人可受惠。

國發會表示，剩餘經費優先支應防疫預算，目前沒有新增編列紓困預算，各部會會針對業管行業提供協助。

立法院 蘇貞昌 疫情紓困

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