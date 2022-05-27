少子化衝擊？我國公務員變少又變老平均年齡43.6歲

主計總處國情統計通報顯示，2021年底我國公務人員36.3萬人，年減0.9%，2021年平均年齡43.6歲，較2020年底43.2歲微增，恐與少子化有關。

主計總處指出，就年齡別觀察，我國公務員以40~49歲最多，占28.1%，其次為50~59歲及30~39歲，分別占27.6%及25.6%，與2020年底相較，50歲以上占比增1.4個百分點，40~49歲持平，18~39歲則呈減少。

其中女性15.5萬人，占42.5%，男性20.9萬人，約每五名公務人員就有二名女性，兩性占比差距14.9個百分點，近幾年呈縮小趨勢。

主計總處指出，公務人員教育程度也持續提升，去年底全國公務人員具大專以上教育程度比重達93.4%，較2020年底增0.4個百分點，其中以學士及碩士居多，分別占47.6%及24.6 %，較2020年底各增0.5及0.7個百分點，博士占比1.5%則持平。

此外，統計並顯示，七成公務人員任職於行政機關，2021年底中央機關公務人員數占52.8%，地方機關占47.2%，二者差距5.6個百分點，若按機關性質分，任職於行政機關者最多，占70.2%，其次為公營事業機構占16.4%，公立學校（職員）及衛生醫療機構則分占7.9%及5.4%。