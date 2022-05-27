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「破壞式創新」領科技爆發成長 智慧生活基金看俏

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，反應俄烏軍事衝突、通膨壓力升溫，導致聯準會加快升息步調，5月再度升息兩碼，且CME利率期貨隱含6、7及9月連三次會議聯準會各升息兩碼機率達七成。受此影響，美國4月份ISM製造業採購經理人指數由3月的57.1%降至55.4%，低於市場預期，科技股首當其衝，持續重挫。目前Nasdaq指數本益比大幅修正至25倍以下，已大幅低於五年均值30倍，嚴重超跌，下半年隨著升息及戰爭影響淡化，配合基本面回溫，漲升行情仍可期，危機入市時機到。而在「破壞式創新｣引領科技業爆發性成長下，智慧生活基金將有不錯的表現。

蘇聖峰指出，根據FactSet數據顯示，S&P500成分股已公布近9成企業財報，資訊科技類股財報優於預期比例高達85%，可看出科技股基本面並不差。在俄烏戰爭僵持不下，通膨壓力導致貨幣政策加速緊縮，加上中國嚴控疫情而採取封城等因素影響，國際貨幣基金(IMF)將2022年全球經濟成長率由1月份預估的4.4%下修至3.6%，但仍是成長格局。就歷史經驗顯示，升息亦顯示經濟景氣熱絡，不致破壞股市多頭格局。新冠疫情對於資本市場影響已淡化，股市評價面偏低，且已反應美國聯準會的加速縮表和升息預期，下半年科技股反彈行情可期。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，「破壞式創新｣持續滲透到各產業，顯示「破壞式創新｣已不是選項，而是必要手段，為資產配置必備。破壞式創新之選股重點涵蓋：一、有結構性成長機會的產業；二、新興技術與存在巨大可觸及市場的產業；因此，看好數位轉型、金融支付、半導體、精準醫療等概念。操作上，首重風險管控，避開高基期、相對高評價與企業營運波動較大者，並逢低布局股價修正較大的各產業績優龍頭股。

科技股2022獲利成長率優於其他產業及美股。資料來源：Goldman Sachs，台新投信整理
科技股2022獲利成長率優於其他產業及美股。資料來源：Goldman Sachs，台新投信整理

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